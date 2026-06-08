Гиганты с характером: кого завести, если хочется большую кошку

Кто сказал, что кошки обязаны помещаться на коленях? Некоторые породы вырастают до размеров небольшой собаки, при этом сохраняют всю грацию, независимость и обаяние, за которые мы ценим мурлык.

Если вам по душе питомец, которого и обнять приятно, и на руках удержать непросто, обратите внимание на крупные породы. Выглядят очень эффектно, правда, имеют особые потребности в уходе, пространстве и ветеринарном внимании. Рассказываем о самых габаритных домашних кошках, их повадках и подводных камнях содержания.

Мейн-кун

Мейн-куна невозможно спутать с кем-то еще. Кисточки на ушах, мощная морда, хвост, которым он гордо обметает пол, и вес, который у мальчиков спокойно переваливает за 10 кг. Растут они долго — только к 4-м годам понимают, что уже большие. Шерсть длинная, с густым подшерстком, и если вы не вооружитесь расческой пару раз в неделю, колтуны появятся мгновенно. Характер у этих великанов не подкачал...

Они спокойны, тактичны, ходят за вами хвостиком, но не лезут в лицо. Могут принести игрушку, как собака и любят верхушки. Правда, шкодничают тоже периодически. Главная медицинская головная боль — сердце. Гипертрофическая кардиомиопатия у породы в крови, поэтому эхокардиография раз в год обязательна.

Рэгдолл

Название говорит само за себя. Берете такого на руки, и он обмякает, как тряпичная кукла. Полное доверие телу. Это одни из самых тяжелых домашних кошек при довольно скромных габаритах: вес котов доходит до 9-10 кг. Но выглядят очень милыми, поскольку больше похожи на плюшевых игрушек. Шерсть у рэгдолла без густого подшерстка, шелковистая, так что колтунов почти не бывает.

Будьте готовы к чрезмерной общительности, потому что порода уж очень любит людей. Одиночества не переносят, могут загрустить. Им жизненно необходимо лежать рядом со своим человеком, смотреть на вас и получать порцию игр. Сердце — ахиллесова пята, плюс наследственное заболевание обмена веществ (гликогеноз).

Норвежская лесная кошка

Высокая, угловатая, с треугольной мордой и кисточками, как у рыси. Шерсть у норвежской лесной кошки водонепроницаемая, маслянистая на ощупь, так что дождь ей нипочем. Но это не значит, что можно забыть про расческу, иначе появятся колтуны. Характер у лесных кошек независимый. Они будут вас любить, но с коленей скорее переберутся на спинку дивана, чтобы величаво наблюдать сверху. Обожают высоту, так что без трехъярусной когтеточки не обойтись. По здоровью набор стандартный: ГКМП, иногда дисплазия суставов и гликогеноз.

Турецкий ван

Пока все кошки шарахаются от воды, турки плюхаются в нее с пребольшим удовольствием. Их шерсть устроена как у водоплавающих — отталкивает влагу. Достаточно раз в неделю пройтись щеткой, и можно избежать колтунов. Ваны крупные (коты до 9 кг), мускулистые, с характерным окрасом: белое тело и цветные пятна на голове и хвосте.

По характеру котишки настояшие энерджайзеры. Они будут ходить за вами, разговаривать, требовать внимания и при этом не факт, что дадут себя погладить. Им нужно много пространства и игрушек, иначе начнут громить квартиру. Здоровье крепкое, но ГКМП встречается.

Курильский бобтейл

Главная отличительная особенность — короткий хвост, похожий на мочалку, длиной в пару сантиметров. При этом сами кошки массивные, особенно мальчики — вырастают до 10 кг. Задние лапы длиннее передних, так что прыгают высоко, как кузнечики. Шерсть бывает и короткой, и полудлинной, тут выбирайте какой больше бобтейл нравится. По повадкам напоминают собак: приносят игрушки, открывают дверцы, могут гулять на поводке.

Очень привязываются к хозяину, но с незнакомцами ведут себя осторожно. Здоровье у бобтейлов отличное: наследственных заболеваний почти нет, но из-за аномалии хвоста бывают проблемы с позвоночником. Рентген родителей перед вязкой лишним не будет.

Бенгальская кошка

Окрас у бенгалов, как у дикого хищника. Пятна, розетки, золотистый отлив на короткой шерсти. Весят бенгалы поменьше вышеперечисленных, достигают до 8 кг. Энергия в них бьет столько, что квартиры в 40 метров может не хватить. Это не диванная порода. Им нужно бегать, прыгать, решать головоломки, иначе они разгромят вам квартиру, даже усом не поведут.

К воде равнодушны, зато обожают высоту, поэтому приобретите 3-ярусную когтеточку. Характер независимый, но привязанность к хозяину сильная. Здоровье требует контроля: ГКМП, дисплазия тазобедренного сустава, плюс проблемы с сетчаткой глаза.

Саванна

Это гибрид с диким сервалом. Внешность соответствующая: длинные ноги, огромные уши, рост в холке под 50 см, вес до 15 кг. Выглядит очень статно, но подойдет вообще не для любой квартиры. Характер тоже крайне не простой, поэтому стоит почитать о нем подробнее, если вдруг решите завести саванну.

Кошки этой породы открывают двери, прыгают на холодильник с места, включают воду и смотрят, как она течет. Им нужно огромное пространство, часы активных игр ежедневно и крепкие нервы владельца. На руках сидят редко, зато будут ходить за вами по пятам и комментировать каждый ваш шаг. По здоровью — все те же риски, что у бенгалов, плюс чувствительное пищеварение.

Заводить кошку крупной породы — это про готовность выделить ей треть квартиры, тратить время на ежедневные игры, терпеть особенности характера и регулярно наблюдаться у ветеринара. Но это того стоит. У больших кошек такое же большое сердце, которое будет любить вас несмотря ни на что.