Названы способы отучить кошку есть цветы

Поедание цветов кошками связано с исследовательским поведением и скукой, но также может говорить о нехватке витаминов в рационе, рассказали зоопсихолог и ветврач компании-производителя натуральных кормов SUPERPET Оксана Ершова и Елена Фроленко. В беседе с «Лентой.ру» специалисты также назвали способы отучить питомца от этой привычки.

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По словам зоопсихолога, кошки исследуют окружающую среду не только глазами и через запахи, но и через вкус. Особенно их привлекают шуршащие, длинные или движущиеся листья, напоминающие траву.

«Если кошке не хватает активности, игр и возможности реализовывать охотничье поведение, она начинает искать себе занятия самостоятельно. Растения становятся очень удобным объектом для развлечения», — Оксана Ершова, зоопсихолог

По словам эксперта, ругать кошку бесполезно: это только усилит стресс и может сделать цветы еще более привлекательными.

Ветврач Фроленко отметила, что чрезмерный интерес к цветам может говорить о несбалансированности рациона.

«Повышенный интерес к растениям усиливается при нехватке клетчатки, проблемах с пищеварением или попытках кошки самостоятельно стимулировать выведение шерсти из желудка», — Елена Фроленко, ветврач

Чтобы избежать этих проблем, важно обеспечить питомцу достаточное потребление жидкости и качественное питание с высоким содержанием белка, отметила эксперт и указала, что основу рациона кошек должны составлять мышечное мясо, субпродукты, мягкие сырые кости и немного овощей.

Ветврач также предупредила, что шалости с цветами могут быть опасны для животных. Особенно токсичны для кошек лилии и популярные луковичные цветы: тюльпаны, нарциссы, ирисы, гиацинты. Из домашних цветов опасность представляют диффенбахия, монстера, азалия, фикус и алоэ.

«Некоторые растения вызывают ожоги слизистых, рвоту и диарею, а другие могут приводить к тяжелому поражению почек и нервной системы. Например, лилии для кошек смертельно опасны даже в небольшом количестве. Даже вода из-под этих растений может вызвать сильное отравление», — подчеркнула Фроленко.

Собеседники «Ленты.ру» сошлись во мнении, что полностью отучить питомца интересоваться цветами будет сложно, поэтому важно сделать среду безопасной. Они призвали владельцев кошек убрать токсичные для кошек растения в недоступное место и использовать подвесные кашпо, до которых те не смогут добраться. Эксперты также рекомендовали не оставлять кошку без присмотра на даче и ограждать грядки высокой сеткой или заборчиком.

Кроме того, специалисты призвали обеспечить кошку регулярной направленной активностью: игрой в охоту, пищевой головоломкой (подойдут специальные нюхательные коврики и игрушки). По их словам, этому стоит уделять внимание как минимум по 15 минут дважды в день. Также помогут игровые комплексы, вертикальные зоны и игрушки для самостоятельной игры — они займут кошку, и интерес к растениям значительно снизится.