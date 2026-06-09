Гид по удобрениям на июнь

Для многих дачников июнь — горячая пора. Растения уже активно наращивают листья, цветут или начинают формировать будущий урожай. Именно сейчас ошибки с подкормками могут обойтись дорого: недостаток питания замедляет рост, а избыток азота приводит к пышной ботве вместо плодов.

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Поэтому важно не просто поливать ваших зеленых друзей, а делать это с умом и осторожностью. Садовод со стажем Павел Пахомов помогает разобраться, какие удобрения особенно полезны в июне.

Азотные удобрения — для активного роста зелени

В первой половине июня многим культурам еще требуется азот. Он помогает наращивать листья и побеги, которые будут питать растение весь сезон. Особенно хорошо на азотные подкормки реагируют капуста, огурцы, кабачки, тыквы и зеленные культуры.

«Подойдут настой крапивы, перепревший навоз, куриный помет в сильном разведении или минеральные удобрения на основе мочевины. Главное — не увлекаться. Во второй половине июня избыток азота уже может привести к тому, что растение будет наращивать листья в ущерб цветению и плодоношению», — утверждает садовод со стажем.

Калий — для будущего урожая

Когда появляются бутоны, цветы и первые завязи, на первый план выходит калий. Он помогает формированию плодов, улучшает вкус овощей и ягод, а также повышает устойчивость к жаре и засухе. Особенно нуждаются в калии томаты, перцы, баклажаны, клубника и плодовые деревья. Хорошими источниками являются сульфат калия и древесная зола. Последняя, кстати, не только содержит калий, но и обогащает почву кальцием и микроэлементами.

Фосфор — для корней и цветения

Фосфор часто недооценивают, хотя именно он помогает развитию корневой системы и поддерживает активное цветение. Если растение плохо растет, отстает в развитии или слабо цветет, причина может быть именно в нехватке фосфора. Для июньских подкормок используют суперфосфат или комплексные удобрения с повышенным содержанием фосфора. Особенно полезны такие подкормки для томатов, перцев, роз и других декоративных цветущих растений.

Кальций и магний — против вершинной гнили и пожелтения листьев

В июне многие сталкиваются с пожелтением листьев, светлыми прожилками и первыми признаками вершинной гнили на томатах. Часто проблема связана не с болезнями, а с нехваткой кальция или магния. Кальциевая селитра помогает укреплять ткани растений и предотвращает деформацию плодов. Магний необходим для образования хлорофилла и поддержания здорового зеленого цвета листьев. Особенно актуальны такие подкормки на легких песчаных почвах и после сильных дождей.

Комплексные удобрения — универсальное решение

«Если нет желания разбираться в отдельных элементах питания, можно использовать готовые комплексные составы. Они содержат азот, фосфор, калий и набор микроэлементов в сбалансированных пропорциях. Такие удобрения особенно удобны для начинающих садоводов и огородников», — рекомендует эксперт.

Однако даже при использовании комплексных смесей важно соблюдать дозировку: в июне все идет в рост, но принцип «чем больше удобрений, тем лучше урожай» здесь не подходит. Намного полезнее несколько умеренных подкормок, чем одна ударная доза питания.