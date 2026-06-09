Россиянам рассказали о тренде на природные оттенки и фактурность в интерьере

В середине 2026 года ключевым трендом на рынке интерьерных решений стал отказ от холодных оттенков и строгих форм. Об этом «Газете.Ru» рассказали эксперты и руководитель по продукту Kastamonu в России Татьяна Амбросимова.

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По словам экспертов, на смену глянцу и серому бетону приходят природные тона, натуральные фактуры и экологичные материалы.

«Одним из главных изменений представители бренда назвали трансформацию рынка напольных покрытий. Серые полы и глянцевый мрамор, популярные ранее, сегодня считаются классическими решениями и используются избирательно, отмечают эксперты. Им на смену приходят фактурное дерево, теплые природные оттенки и матовые текстуры. Также в моду возвращаются широкие доски и узор «елочка», — рассказали эксперты.

Они также добавили, что тенденция к натуральности и тактильности также в полной мере отражается и на рынке декоративных панелей.

«В середине 2026 года гладкие однотонные стены уходят в прошлое, уступая место фактурам в актуальных стилях, например, ваби-саби. Дизайнеры все чаще отдают предпочтение декоративным панелям с имитацией натуральной древесины, например ореха или дуба, превращая их в главный инструмент создания атмосферы уюта и спокойствия», — отметили в бренде.

По данным экспертов, современные интерьеры становятся многофункциональными, объединяя несколько сценариев жизни — от отдыха до работы.

«Ламинат, сочетающий эстетичность, износостойкость и простоту ухода, становится универсальным решением для таких пространств. В качестве примера представители бренда привели ламинат La Moena, вдохновленный природой итальянского городка Моэна. По их словам, материал «максимально точно воссоздает естественные оттенки и структуры дуба, ясеня, ореха и сосны», — высказались они.

И в заключение Татьяна Абросимова отметила, что высокая точность печати и тиснение в регистр делают поверхность [La Moena] неотличимой от натурального дерева, а красота декоров позволяет реализовать любую дизайнерскую идею.