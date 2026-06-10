Россияне все чаще требуют для питомцев «человеческого» ухода

Ветеринарные стоматологи все чаще пломбируют зубы и выравнивают прикус собакам, а выездные бригады с УЗИ на дому становятся обычной практикой в крупных городах. Но массовый спрос сосредоточен на вакцинации, чистке зубов и стерилизации. Какие форматы обслуживания набирают популярность и почему владельцы готовы платить за имплантаты и коронки питомцам?

Цены растут, спрос не падает

Ветеринарные услуги за год подорожали в среднем на 15%. По словам основателя ветеринарной скорой помощи "АрниВет" Дениса Баранова, это связано не только с инфляцией, но и с кадровым голодом.

"В России фактически отсутствует образование ветврачей для мелких домашних животных. Для того чтобы просто начать работать с ними, нужен опыт. Практика набирается только в клинике и на курсах дополнительного образования", - говорит он.

В итоге квалифицированных специалистов мало, и их зарплаты высоки: ставка в Москве - от 10 000 рублей в день плюс процент от выручки, средняя зарплата достигает 180 000 рублей. Эти расходы клиники закладывают в цены.

Несмотря на рост цен, спрос остается стабильным. По статистике, к самым популярным услугам относятся вакцинация, первичный прием с диагностикой (УЗИ, анализы, рентген), а также хирургия, включая стерилизацию и кастрацию, говорит доцент Финансового университета при Правительстве РФ Анна Бердникова. Растет спрос на профилактическую медицину.

Дорогая улыбка

Помимо базовых услуг все большую популярность набирает ветеринарная стоматология. Как отмечает ветеринарный врач-хирург, травматолог-ортопед Александр Алексеенков, собакам сегодня восстанавливают и пломбируют зубы, а порой даже выравнивают прикус.

"Работы дорогостоящие, так как проводятся под наркозом. Перед наркозом животных обследуют, а это отдельная статья расходов", - поясняет он.

Также из-за зубного камня появляется неприятный запах, и владельцы все чаще чистят зубы своим питомцам.

"Это не прихоть. Инфекции ротовой полости могут вызывать хронические заболевания почек, сердца и печени", - уточняет Бердникова.

Фото: Российская Газета

По данным столичных клиник, ультразвуковая чистка зубов с полировкой у кошек стоит около 5000 рублей. У собак - от 6000 до 12 000 рублей. Анестезия оплачивается отдельно. Средняя цена пломбирования одного зуба - от 8800 до 19 800 рублей в зависимости от сложности. Протезирование коронкой обойдется в 16 000 рублей, установка имплантата - в 33 000, а полный курс ортодонтии (исправление прикуса) может достигать 70 000 рублей.

"Владельцы животных ожидают от ветеринарной клиники обслуживания и возможностей, сопоставимых с человеческой медициной, особенно при тяжелых состояниях питомцев и в экстренных случаях", - отмечает директор по лечебной работе Vetcity Clinic Дмитрий Руклецов.

По словам Баранова, владельцы питомцев стали более избирательными.

"Если раньше для них все ветеринарные врачи были просто ветеринарными врачами, то сейчас уже все понимают: здесь все как у людей - и начинают искать в первую очередь специалистов, которых рекомендуют другие", - добавляет эксперт.

Дома и стены лечат

Параллельно набирают популярность новые форматы. Один из них - выезд ветеринара на дом. Как правило, это базовые услуги: диагностика (включая УЗИ и рентген на дому), вакцинация, капельницы, мелкие хирургические процедуры, например, снятие швов.

"Главный плюс в том, что это все проходит с минимальным волнением для питомца. В клинике много раздражителей: дорога, новые запахи, другие питомцы", - говорит Баранов.

Удаленная помощь

Еще одна востребованная услуга - телемедицина. Однако, по мнению Баранова, ее перспективы не очень большие.

"Таких сервисов много, но доверия к ним особо нет, - считает он. - Для любой диагностики требуются как минимум осмотр пациента и базовые анализы (кровь, ЭКГ, УЗИ, рентген), без этого онлайн-прием не будет результативен".

Фото: Российская Газета

Алексеенков убежден, что онлайн-консультации должны быть только после первичного очного приема.

"Основа выявления патологий - это потрогать, пощупать, уколоть. Этого нельзя сделать по телефону или с помощью камеры, - говорит он. - Владелец животного не всегда выражается правильными словами, чтобы объяснить, что с его животным. Поэтому онлайн-консультации без первичного осмотра не имеют права быть. Если вам помогли, доктор просто угадал, а не установил болезнь".

Руклецов подчеркивает, что онлайн-консультация не заменяет очную, особенно в экстренных ситуациях. При этом он видит сценарии, где телемедицина полезна: когда первичный прием уже пройден, есть результаты диагностики и требуется повторная консультация для интерпретации исследований и выбора дальнейших действий.