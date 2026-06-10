Как избавиться от тли в саду

Тля относится к числу самых распространенных садовых вредителей. В мире насчитывается около 5000 ее видов, а на садовых участках чаще всего встречаются яблонная, смородинная, капустная, персиковая, свекловичная и бахчевая тля. Несмотря на крошечные размеры насекомые способны за короткое время заселить дерево, кустарник или грядку целой колонией.

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Узнать тлю несложно. У нее мягкое овальное тело, длинные усики и характерные трубочки на задней части брюшка. Окраска бывает разной: зеленой, черной, желтой, беловатой, розовой или коричневой. Большую часть времени вредитель держится на молодых листьях, верхушках побегов, бутонах и нижней стороне листовых пластин, где питается соком растений и быстро размножается. Если вовремя не принять меры, колония разрастается настолько, что начинает угрожать урожаю и самому растению.

Чем опасна тля

Тля наносит вред сразу по нескольким направлениям:

высасывает сок из листьев, побегов и бутонов;

замедляет рост молодых деревьев и кустарников;

вызывает деформацию листьев и верхушек побегов;

провоцирует пожелтение и усыхание зелени;

снижает количество завязей и урожайность;

создает условия для появления сажистого грибка;

переносит вирусные и некоторые другие заболевания растений;

привлекает муравьев, которые защищают и расселяют колонии;

ухудшает зимостойкость ослабленных культур.

особенно опасна тля для молодых саженцев, недавно пересаженных растений и культур, испытывающих нехватку влаги или питания.

Не оставляем тли никаких шансов: уничтожаем вредителя в саду

Колонии могут попасть на участок вместе с саженцами, рассадой или черенками. Иногда крылатые особи перелетают из соседних садов (тут ничего не поделаешь). Вредитель охотно заселяет ослабленные растения, а также культуры, перекормленные азотными удобрениями. Дополнительным фактором риска становятся заросли сорняков, где тля способна размножаться и пережидать неблагоприятные периоды. Но не отчаивайтесь! С тлей можно и нужно бороться. Тут помогут как народные средства, так и химия.

Смывание водой

Если колония только появилась, бывает достаточно обычной воды из шланга. Сильная струя сбивает насекомых с листьев и побегов. Самостоятельно вернуться на растение большинству особей сложно. Проводить обработку желательно вечером или в пасмурную погоду. Молодые растения требуют осторожности: слишком сильный напор способен повредить нежные листья и побеги. Процедуру повторяют несколько дней подряд, поскольку часть вредителей может сохраниться на соседних ветках.

Удаление пораженных побегов

Когда верхушки побегов сильно скручены, листья потеряли форму, их проще удалить, чем пытаться спасти. В этом случае обрезают наиболее поврежденные части растения, как бы жалко вам не было с ними расставаться, после чего выносят их с участка или сжигают. Отправлять зараженные остатки в компост нежелательно. После санитарной обрезки полезно провести дополнительную обработку одним из защитных растворов.

Мыльный раствор

Мыло создает на теле насекомых пленку, которая нарушает дыхание вредителей. Для приготовления раствора обычно используют хозяйственное мыло. Его растворяют в теплой воде и тщательно перемешивают до полного растворения (100 г на 1 л воды). Полученным составом опрыскивают листья с обеих сторон, уделяя особое внимание местам скопления колоний. Обработку повторяют через 5-7 дней, пока вредитель не исчезнет полностью.

Нашатырный спирт

Рецепт простой: 2-3 столовые ложки нашатырного спирта разведите в 10 л воды. Для лучшего удержания на листьях добавьте немного мыла. Раствор аммиака одновременно действует на тлю и служит дополнительным источником азота для растений. Резкий запах отпугивает насекомых, а контакт с раствором губительно действует на взрослых особей.

Работать с нашатырным спиртом необходимо в перчатках и избегать попадания жидкости в глаза и на кожу. Использовать метод слишком часто не стоит, особенно в середине лета, когда избыток азота может вызвать нежелательный рост молодых побегов.

Биологические препараты

Если народные методы не дают результата (это бывает довольно часто, все-таки насекомые тоже привыкают к разным методам), можно использовать биологические средства защиты. Они содержат вещества природного происхождения, которые воздействуют на нервную систему вредителей.

Препараты вполне безопасно использовать на плодовых деревьях, ягодниках, овощных культурах и декоративных растениях. Поскольку они не уничтожают яйца тли, через некоторое время может потребоваться повторная обработка. Для человека биологические препараты вреда не несут, но все равно ягоды, овощи и фрукты мыть перед употреблением нужно будет.

Химические инсектициды

При массовом заражении сада иногда приходится прибегать к химическим средствам. Контактные препараты уничтожают насекомых при непосредственном попадании. Системные проникают в ткани растения и сохраняют защитное действие значительно дольше. Во время работы обязательно используют перчатки, защитную одежду, очки и респиратор. После обработки необходимо соблюдать сроки ожидания до сбора урожая, указанные производителем препарата.

Профилактика появления тли

Предотвратить проблему всегда проще, чем бороться с разросшейся колонией. Для профилактики полезно:

регулярно осматривать растения;

своевременно удалять сорняки;

не перекармливать посадки азотными удобрениями;

поддерживать здоровье деревьев и кустарников поливами и подкормками;

уничтожать прикорневую поросль;

контролировать численность муравьев;

проводить ранневесенние обработки сада;

удалять поврежденные и засохшие ветви;

привлекать в сад полезных насекомых (божьи коровки и их личинки, уховертки, галлицы, журчалки, златоглазки);

внимательно осматривать новый посадочный материал перед высадкой.

Тля размножается очень быстро и может появиться практически на любых садовых культурах. При первых признаках заражения лучше действовать сразу. Если сочетать несколько способов одновременно и не забывать про борьбу с муравьишками, численность тли удается держать под контролем в течение всего сезона.