Какие цветы можно дарить аллергикам

Порадовать аллергиков букетом цветов можно, но с аккуратностью выбирая их и отдавая предпочтение розам и орхидеям. Об этом «Газете.Ru» рассказала ведущий флорист-дизайнер крупной сети розничных цветочных магазинов с доставкой «Цветовик».

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«Выбирайте сорта розы с плотными, еще не раскрывшимися бутонами, так как у них тяжелая пыльца, которая не поднимается в воздух. А самый гипоаллергенный цветок — орхидея. Альстромерии не имеют сильного запаха и безопасны. Подойдут и эустомы (лизиантусы) — воздушные, красивые цветы с очень слабым ароматом. У гвоздики свежий и легкий аромат, а пышная юбочка из лепестков надежно укрывает пыльцу внутри цветка. Лучше выбирать для букета гвоздики светлых оттенков, у них аромат совсем легкий и летучий», — рекомендовала эксперт.

Среди вариантов букетов она также выделила суккуленты.

«Суккуленты стали невероятно популярны в последнее время — это оригинально, очень красиво и безопасно. Для аллергиков — просто находка! Ряд специалистов считает, что тюльпаны и нарциссы не вызовут аллергию, поскольку у них мало пыльцы. Но в этом случае стоит перестраховаться, поскольку нарциссы обладают очень сильным запахом, способным спровоцировать головные боли, а бутоны тюльпанов очень быстро раскрываются, так что контакта с пыльцой не избежать», — рекомендовала специалист.

Томилина отметила, что основной аллерген в цветах — мелкая пыльца, вызывающая частые приступы чихания, сильный насморк, заложенность носа, зуд, покраснение глаз, слезотечение, першение в горле.

«Чаще всего иммунную систему провоцируют растения, содержащие "легкую" пыльцу или резкий аромат (лилии, левкое, сирень, гиацинты, мимоза, гипсофила). Чтобы букет не спровоцировал реакцию, выбирайте цветы с низким содержанием пыльцы и полным отсутствием резкого запаха. Отдавайте предпочтение закрытым бутонам и откажитесь от растений, которые активно "пылят" или имеют сильный аромат», — объяснила она.

По ее мнению, строго под запретом все сильно пахнущие растения: лилии, сирень, гиацинты, черемуха.

«Также лучше избегать хризантем, астр, ромашек, гербер и подсолнухов, так как у них много пыльцы внутри бутона. Полевые цветы, у которых пыльца очень легкая, быстро перемещающаяся по воздуху, опасная для людей с аллергией, а также декоративные растения семейства злаковых — пшеницу, рожь, люцерну, тимофеевку, овсяницу. Сухоцветы и стабилизированные цветы часто используют для оформления дома: они выглядят эстетично, не требуют ухода и долго сохраняют форму. Но они являются источником пыльцы, плесени и пыли. Поэтому с ними нужно быть осторожными – особенно людям со склонностью к аллергии. Основными причинами реакции выступают не сама пыльца, а пыль, плесень и химические компоненты», — предостерегла флорист.

Томилина составила чек-лист по сборке букета для аллергика.