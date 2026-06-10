Кинолог ответил, кому не стоит заводить собаку

Покупка щенка часто сравнивается с рождением ребёнка — питомец требует времени, денег и постоянного внимания. Поэтому прежде чем заводить собаку, специалисты рекомендуют честно ответить себе на вопрос: зачем?

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Как пояснил кинолог и инструктор NoseWork Рубен Петросян в интервью для ОТВ-Екатеринбург, нередко люди пытаются с помощью животного заглушить одиночество, тревогу или душевную боль. Однако собака — не терапия, а живое существо со своими потребностями, и она не должна становиться единственным источником поддержки.

Петросян советует здраво оценить свой образ жизни. Собаке нужны ежедневные прогулки, игры, тренировки и внимание. Если график нестабильный, впереди переезд или длительные командировки, то от покупки питомца лучше отказаться. Важно обсудить решение со всеми членами семьи — уход за животным затрагивает каждого.

Финансовая сторона тоже имеет значение. Корм, ветеринария, прививки, аксессуары — регулярные траты неизбежны. Некоторые породы требуют профессионального груминга, плюс нужно закладывать бюджет на непредвиденное лечение.

Кинолог выделяет три главные ошибки новичков.

Первая — очеловечивание: нельзя оставлять миску с едой на весь день или кормить только лакомствами. Нужен режим.

— очеловечивание: нельзя оставлять миску с едой на весь день или кормить только лакомствами. Нужен режим. Вторая — владельцы часто не приучают собаку оставаться дома одной. На самом деле, пока хозяин на работе, питомец спит, но к разлуке его нужно адаптировать постепенно.

— владельцы часто не приучают собаку оставаться дома одной. На самом деле, пока хозяин на работе, питомец спит, но к разлуке его нужно адаптировать постепенно. Третья — попытка воспитать собаку самостоятельно. Лучше сразу обратиться к специалисту, который подскажет, что действительно нужно, а что — пустая трата денег.

Советы Петросяна: выбирать породу под свой образ жизни (новичкам подойдут мопсы или бигли), начинать занятия сразу и не игнорировать социализацию, особенно для крупных собак. Регулярные тренировки раз в неделю помогут вырастить послушного питомца.

Недавно в Екатеринбурге организовали школу для людей, которые хотят взять себе щенка. Прошло 9 бесплатных занятий в разных районах города. Кинологи и волонтёры рассказали о воспитании, уходе, финансах, адаптации питомцев из приютов. Инициатива была частью благотворительного проекта «Добрый Екатеринбург» и реализовала при поддержке Фонда президентских грантов.