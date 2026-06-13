Ветеринар рассказал, что может вызвать хронические болезни печени у кошек

Кормление кошек едой со стола, переедание и отсутствие регулярной обработки от паразитов могут привести к хроническим заболеваниям печени у домашних кошек. Об этом 360.ru сообщил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

"Кошки с удовольствием попробуют сосиску или сырокопченую колбасу, которая случайно им досталась - со стола не убрали, либо даже кто-то подкормил. Но все острое, соленое, перченое, копченое - это сильный яд для печени", - сообщил он.

Кроме того, ветеринар предупредил, что регулярное перекармливание способно вызвать жировой гепатоз, тяжелое поражение печени. Также распространенной ошибкой Шеляков назвал отсутствие регулярной обработки домашних кошек от паразитов.

"Глисты могут совершенно незаметно попасть в организм, при этом отравляя его, а вся токсическая нагрузка ложится на печень", - пояснил ветеринар.

Шеляков также рекомендовал владельцам не реже одного раза в год проходить с питомцами профилактический осмотр у ветеринара и выполнять биохимический анализ крови для раннего выявления возможных заболеваний.