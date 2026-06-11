Садовод объяснила, как спасти растения в огороде в жару

В условиях жары страдают не только люди, но и садовые культуры. Особенно уязвимы кабачки, у которых при жаре выше 30 градусов пыльца теряет жизнеспособность, что препятствует завязыванию плодов. Это связано с тем, что жара вызывает стресс у растений, и они могут потерять завязи. Ситуация усугубляется, если вслед за жарой приходят ливни, создавая сочетание высоких температур и влажности.

Как рассказала 360.ru член «Союза садоводов России» Татьяна Олейник, для спасения растений от жары необходимо обеспечить их регулярным поливом. Важно проверить, достигает ли влага корней, поскольку у кабачков поверхностная корневая система, и они особенно чувствительны к перегреву. Для этого можно использовать простой метод: взять горсть земли и сжать её в руке. Если земля сухая, растения нуждаются в поливе, а если превращается в грязь — влаги достаточно. Поливать следует утром или вечером, избегая жаркого времени суток, и обильно, направляя воду под корень, чтобы она не испарялась быстро и не обжигала листья.

Ещё один способ защитить растения от жары — загущение посадок. Однако слишком плотная посадка может привести к распространению болезней. Для предотвращения загущенности рекомендуется обрезать по паре листьев с каждого куста один раз в неделю. Это позволит растениям получать достаточно света и воздуха, а также снизит риск заболеваний.

В условиях жары важно сохранить влагу в почве. Мульчирование — эффективный способ задержания воды. Для этого можно использовать солому, сено, декоративные щепки или крошку. Мульчу следует укладывать на небольшом расстоянии от куста, чтобы не создавать препятствий для роста корней. Не рекомендуется использовать гранитную крошку, так как она сильно нагревается на солнце и не удерживает влагу.

Притенение растений также играет важную роль в защите от жары. На даче легко организовать тень с помощью картона, сетки или нетканого материала. Эти материалы пропускают воздух, но защищают растения от прямых солнечных лучей. Притенение можно организовать ещё на этапе посадки, высаживая кабачки рядом с высокими культурами, которые будут давать тень. Однако использование полиэтиленовой плёнки не рекомендуется, так как под ней температура может быть даже выше, чем на солнце.

В периоды жары лучше не применять лечение и удобрения. Однако препараты, такие как Циркон или Эпин, могут помочь растениям легче перенести стресс. Их следует распылять на листья утром или вечером, когда нет солнца. Удобрения с азотом в жаркую погоду лучше отложить, так как они стимулируют рост листьев, но не способствуют формированию плодов. Вместо этого рекомендуется использовать удобрения с фосфором и калием, которые укрепляют растения и способствуют образованию плодов.

Кабачки часто высаживают на компостных ямах. Важно, чтобы компост был свежим (не старше полугода) и находился в тени, чтобы растения не перегревались на солнце.

Некоторые другие растения также могут страдать от жары. Например, картофель плохо переносит высокие температуры, так как образование клубней замедляется, а сами клубни становятся мелкими. Томаты, растущие в теплице, нуждаются в постоянном проветривании для опыления. Если этого не происходит, плоды не завяжутся. В условиях жары и повышенной влажности в теплице могут развиваться грибковые заболевания, поэтому посадка должна быть не слишком густой. Поливать томаты следует обильно, под корень, и не в жаркие часы, а утром или вечером. В жарком климате хорошо себя чувствуют капуста и огурцы. Огурцы особенно нуждаются во влажной почве, так как в сухих условиях они подвержены заболеваниям.