Названа лучшая порода кошек для квартиры

Многие считают, что лучшая кошка для квартиры – это либо молчаливый сфинкс, либо чистоплотный британец. Но ветеринары и опытные заводчики всё чаще говорят о другой породе, которая легко рушит привычные стереотипы. Об этом пишет ИА Stavropol.Media.

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Рэгдолл появился сравнительно недавно, в 1960-х годах, но уже успел стать любимцем людей по всему миру. Его главная особенность – удивительное умение полностью расслабляться на руках у человека, буквально обмякая, как тряпичная кукла. Это ласковый, спокойный и совсем неагрессивный компаньон, который не станет устраивать забеги по квартире и поднимать шум.

Тишина

Рэгдоллы считаются одними из самых тихих кошек. Голос они подают редко и обычно только по делу: если проголодались, оказались заперты в комнате или хотят мягко напомнить о себе. Даже мяукают они негромко – нежно, почти писком.

Чистоплотность

Кошки в целом любят чистоту, но у рэгдоллов аккуратность будто выведена на новый уровень. Они обычно не лезут на обеденный стол, не таскают еду и не устраивают ревизию в мусорном ведре.

С лотком у рэгдоллов тоже всё спокойно. В отличие от более активных пород, они редко разносят наполнитель по всей квартире, старательно закапывают свои дела и почти не пачкают лапы.

Линька, запах и аллергия

Рэгдоллы – длинношёрстные кошки, поэтому линька у них заметная. Шерсть нужно регулярно вычёсывать. Зато у этой породы нет плотного подшёрстка, из-за чего шерсть меньше сбивается в колтуны, а сами кошки почти не имеют запаха, даже если их давно не купали.

Кроме того, у рэгдоллов вырабатывается меньше аллергенного белка, чем у многих других пород, поэтому их нередко относят к более подходящим вариантам для людей с чувствительностью к кошачьим аллергенам.

Характер

Рэгдоллов часто называют «собаками» среди кошек. Они сильно привязываются к хозяевам, любят внимание, могут часами лежать на коленях и тихо мурлыкать. С детьми и другими животными они обычно ладят отлично и в игре редко выпускают когти.

Эти кошки тонко чувствуют настроение человека и могут стать классными компаньонами для тех, кто живёт в квартире один. Это не просто кошка для красоты, а полноценный член семьи, который будет рядом и в спокойные дни, и в непростые моменты.

Что говорит ветеринар

Анастасия Ветрова, ветеринарный врач с 15-летним стажем, отмечает: рэгдоллы подходят не каждому. Да, они спокойные, ласковые и чистоплотные, но требуют внимания и ухода.

«Их длинная шерсть нуждается в регулярном вычёсывании, иначе образуются колтуны. Кроме того, из-за своей флегматичности они склонны к ожирению, поэтому следите за рационом», – пояснила эксперт.

Она также подчеркнула, что рэгдоллы очень привязаны к человеку и тяжело переносят одиночество.