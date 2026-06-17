Девять ошибок при использовании газонокосилки

Газон на даче: как не испортить его газонокосилкой
Даже качественная техника не гарантирует идеальный результат, если использовать ее неправильно. «Рамблер» расскажет, какие ошибки при использовании газонокосилки владельцы участков совершают чаще всего и к каким последствиям они приводят.
1) Слишком короткая стрижка
Одна из самых частых ошибок — скашивание травы почти под корень в надежде, что так придется реже пользоваться газонокосилкой. Однако для травы такая стрижка становится сильным стрессом.
После чрезмерного укорачивания растение теряет значительную часть зеленой массы. Именно листья участвуют в фотосинтезе и помогают траве восстанавливаться после стрижки, жары, засухи и механических повреждений. Если регулярно срезать слишком много, газон ослабевает, хуже наращивает корни и становится более уязвимым перед сорняками.
Особенно заметны последствия летом. Низкая трава хуже прикрывает почву от солнца, из-за чего земля быстрее перегревается и теряет влагу. В результате даже при регулярном поливе на газоне могут появляться сухие участки и желтые пятна.
Оптимально придерживаться правила одной трети: за один покос не убирать больше трети высоты травы. Если газон сильно перерос, лучше не пытаться сразу вернуть ему идеальную высоту, а снижать ее постепенно, за несколько стрижек.
2) Покос мокрой травы
Влажные стебли с капельками росы или дождя хуже поддаются ровному срезу, слипаются, забивают травосборник и налипают на деку. Косилка начинает работать с большей нагрузкой, а результат получается неравномерным: где-то трава срезается, где-то приминается, а где-то остается клочьями.
Кроме того, мокрые травинки чаще не срезаются чисто, а рвутся. Через несколько дней поврежденные кончики начинают буреть или желтеть, и газон выглядит так, будто его пересушили или неправильно удобрили.
Поэтому лучше дождаться, пока газон полностью просохнет. Самое удачное время — утро после высыхания росы или вечер, когда жара уже спала.
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3) Тупые ножи
Хорошая газонокосилка должна не рвать траву, а аккуратно ее срезать. Если ножи затупились, стебли получают неровные повреждения. Сразу после покоса это может быть почти незаметно, но через несколько дней кончики начинают подсыхать, и газон приобретает болезненный желтоватый оттенок.
Рваный срез хуже заживает и делает траву более восприимчивой к грибковым заболеваниям. При этом страдает не только газон, но и техника. Тупой нож хуже справляется с работой, поэтому двигатель получает лишнюю нагрузку, а сама стрижка занимает больше времени.
Ножи стоит осматривать в течение сезона. Если после покоса трава выглядит растрепанной, а не ровно подрезанной, лезвие пора точить. Обычно это делают хотя бы раз за сезон, но при частом использовании косилки или работе на участке с камнями, ветками и неровностями заточка может понадобиться чаще.
4) Посторонние предметы
Перед покосом участок стоит внимательно осмотреть. В траве могут оказаться камни, ветки, шишки, детские игрушки, садовый инвентарь, проволока или строительный мусор. Столкновение ножа с твердым предметом может привести к поломке техники.
Нож способен затупиться, погнуться или повредить крепления. В некоторых случаях страдает и двигатель, особенно если удар был сильным.
Также есть риск и для окружающих. Предмет, попавший под нож, может вылететь из-под косилки с большой скоростью и повредить окно, автомобиль или травмировать человека. Поэтому особенно внимательно нужно проверять новые участки, зоны после ремонта и места вдоль дорожек, где в траве часто остаются мелкие камни.
5) Покос в сильную жару
В жаркую погоду трава и без того теряет много влаги. После покоса на стеблях остаются свежие срезы, через которые испарение усиливается. Если сразу после этого газон оказывается под активным солнцем, растения могут быстрее пожелтеть и ослабнуть.
В период засухи слишком низкая стрижка особенно опасна. Более высокий травостой лучше прикрывает почву, помогает удерживать влагу и защищает корни от перегрева. Поэтому летом высоту покоса часто немного увеличивают.
6) Толстый слой скошенной травы
Многие газонокосилки измельчают траву и оставляют ее на газоне. При регулярной стрижке это действительно может быть полезно: мелкие частицы быстро разлагаются и возвращают в почву часть питательных веществ.
Но этот прием работает только тогда, когда травы срезается немного. Если газон был высоким, остатки ложатся толстым слоем, слеживаются и мешают нормальному воздухообмену. Под такой массой повышается влажность, а трава может начать выпревать.
Поэтому после сильного покоса избыток скошенной травы лучше убрать. Особенно важно делать это во влажную погоду и на участках, где газон плохо проветривается.
7) Одна и та же траектория покоса
Эта ошибка со временем влияет на внешний вид участка. Если каждый раз вести газонокосилку по одному и тому же маршруту, колеса приминают траву в одних и тех же местах. Постепенно на газоне появляются полосы, колеи и участки с неравномерным ростом.
Кроме того, трава привыкает ложиться в одном направлении, из-за чего покрытие выглядит менее плотным. Чтобы газон оставался ровным, направление покоса лучше менять: один раз проходить участок вдоль, в следующий — поперек или по диагонали.
8) Отсутствие чистки после работы
После покоса многие просто убирают газонокосилку в сарай до следующего раза. Между тем внутри корпуса остаются трава, сок растений и влажная грязь. Особенно быстро отложения появляются после работы по сырому газону.
Налипшая масса мешает нормальному выбросу травы, ухудшает качество покоса и способствует коррозии металлических деталей. Если слой становится плотным, техника начинает работать с дополнительной нагрузкой.
Чистить косилку нужно только после полной остановки ножей. У бензиновых моделей перед обслуживанием лучше отключать свечу зажигания, у аккумуляторных — вынимать батарею. Это простая мера безопасности, которая снижает риск случайного запуска.
9) Неправильная высота деки и состояние колес
Иногда неровная стрижка связана с самой косилкой. Если колеса выставлены на разную высоту или дека перекошена, трава будет срезаться неравномерно. На участке появятся волны, полосы и места, где газон почти выстрижен до земли.
В идеале перед началом сезона проверить настройки высоты, крепления колес и общее состояние корпуса. Особенно это важно после зимнего хранения или после столкновения косилки с камнями и другими твердыми предметами.
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