Девять ошибок при использовании газонокосилки

Даже качественная техника не гарантирует идеальный результат, если использовать ее неправильно. «Рамблер» расскажет, какие ошибки при использовании газонокосилки владельцы участков совершают чаще всего и к каким последствиям они приводят.

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1) Слишком короткая стрижка

Одна из самых частых ошибок — скашивание травы почти под корень в надежде, что так придется реже пользоваться газонокосилкой. Однако для травы такая стрижка становится сильным стрессом.

После чрезмерного укорачивания растение теряет значительную часть зеленой массы. Именно листья участвуют в фотосинтезе и помогают траве восстанавливаться после стрижки, жары, засухи и механических повреждений. Если регулярно срезать слишком много, газон ослабевает, хуже наращивает корни и становится более уязвимым перед сорняками.

Особенно заметны последствия летом. Низкая трава хуже прикрывает почву от солнца, из-за чего земля быстрее перегревается и теряет влагу. В результате даже при регулярном поливе на газоне могут появляться сухие участки и желтые пятна.

Оптимально придерживаться правила одной трети: за один покос не убирать больше трети высоты травы. Если газон сильно перерос, лучше не пытаться сразу вернуть ему идеальную высоту, а снижать ее постепенно, за несколько стрижек.

2) Покос мокрой травы

Влажные стебли с капельками росы или дождя хуже поддаются ровному срезу, слипаются, забивают травосборник и налипают на деку. Косилка начинает работать с большей нагрузкой, а результат получается неравномерным: где-то трава срезается, где-то приминается, а где-то остается клочьями.

Кроме того, мокрые травинки чаще не срезаются чисто, а рвутся. Через несколько дней поврежденные кончики начинают буреть или желтеть, и газон выглядит так, будто его пересушили или неправильно удобрили.

Поэтому лучше дождаться, пока газон полностью просохнет. Самое удачное время — утро после высыхания росы или вечер, когда жара уже спала.

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3) Тупые ножи

Хорошая газонокосилка должна не рвать траву, а аккуратно ее срезать. Если ножи затупились, стебли получают неровные повреждения. Сразу после покоса это может быть почти незаметно, но через несколько дней кончики начинают подсыхать, и газон приобретает болезненный желтоватый оттенок.

Рваный срез хуже заживает и делает траву более восприимчивой к грибковым заболеваниям. При этом страдает не только газон, но и техника. Тупой нож хуже справляется с работой, поэтому двигатель получает лишнюю нагрузку, а сама стрижка занимает больше времени.

Ножи стоит осматривать в течение сезона. Если после покоса трава выглядит растрепанной, а не ровно подрезанной, лезвие пора точить. Обычно это делают хотя бы раз за сезон, но при частом использовании косилки или работе на участке с камнями, ветками и неровностями заточка может понадобиться чаще.

4) Посторонние предметы

Перед покосом участок стоит внимательно осмотреть. В траве могут оказаться камни, ветки, шишки, детские игрушки, садовый инвентарь, проволока или строительный мусор. Столкновение ножа с твердым предметом может привести к поломке техники.

Нож способен затупиться, погнуться или повредить крепления. В некоторых случаях страдает и двигатель, особенно если удар был сильным.

Также есть риск и для окружающих. Предмет, попавший под нож, может вылететь из-под косилки с большой скоростью и повредить окно, автомобиль или травмировать человека. Поэтому особенно внимательно нужно проверять новые участки, зоны после ремонта и места вдоль дорожек, где в траве часто остаются мелкие камни.

5) Покос в сильную жару

В жаркую погоду трава и без того теряет много влаги. После покоса на стеблях остаются свежие срезы, через которые испарение усиливается. Если сразу после этого газон оказывается под активным солнцем, растения могут быстрее пожелтеть и ослабнуть.

В период засухи слишком низкая стрижка особенно опасна. Более высокий травостой лучше прикрывает почву, помогает удерживать влагу и защищает корни от перегрева. Поэтому летом высоту покоса часто немного увеличивают.

6) Толстый слой скошенной травы

Многие газонокосилки измельчают траву и оставляют ее на газоне. При регулярной стрижке это действительно может быть полезно: мелкие частицы быстро разлагаются и возвращают в почву часть питательных веществ.

Но этот прием работает только тогда, когда травы срезается немного. Если газон был высоким, остатки ложатся толстым слоем, слеживаются и мешают нормальному воздухообмену. Под такой массой повышается влажность, а трава может начать выпревать.

Поэтому после сильного покоса избыток скошенной травы лучше убрать. Особенно важно делать это во влажную погоду и на участках, где газон плохо проветривается.

7) Одна и та же траектория покоса

Эта ошибка со временем влияет на внешний вид участка. Если каждый раз вести газонокосилку по одному и тому же маршруту, колеса приминают траву в одних и тех же местах. Постепенно на газоне появляются полосы, колеи и участки с неравномерным ростом.

Кроме того, трава привыкает ложиться в одном направлении, из-за чего покрытие выглядит менее плотным. Чтобы газон оставался ровным, направление покоса лучше менять: один раз проходить участок вдоль, в следующий — поперек или по диагонали.

8) Отсутствие чистки после работы

После покоса многие просто убирают газонокосилку в сарай до следующего раза. Между тем внутри корпуса остаются трава, сок растений и влажная грязь. Особенно быстро отложения появляются после работы по сырому газону.

Налипшая масса мешает нормальному выбросу травы, ухудшает качество покоса и способствует коррозии металлических деталей. Если слой становится плотным, техника начинает работать с дополнительной нагрузкой.

Чистить косилку нужно только после полной остановки ножей. У бензиновых моделей перед обслуживанием лучше отключать свечу зажигания, у аккумуляторных — вынимать батарею. Это простая мера безопасности, которая снижает риск случайного запуска.

9) Неправильная высота деки и состояние колес

Иногда неровная стрижка связана с самой косилкой. Если колеса выставлены на разную высоту или дека перекошена, трава будет срезаться неравномерно. На участке появятся волны, полосы и места, где газон почти выстрижен до земли.

В идеале перед началом сезона проверить настройки высоты, крепления колес и общее состояние корпуса. Особенно это важно после зимнего хранения или после столкновения косилки с камнями и другими твердыми предметами.

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