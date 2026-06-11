Как узнать, левша ваша собака или правша

Как и люди, собаки могут быть «левшами» или «правшами». Явление, когда предпочтение отдается определенной передней конечности — правой или левой — называемое моторной латерализацией. Долгое время этот феномен у собак был плохо изучен из-за отсутствия надежного способа оценки.

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Самый популярный метод — тест Kong, во время которого собака пытается достать лапой еду из узкой резиновой игрушки. Суть этого теста заключается в наблюдении за тем, какой лапой собака удерживает предмет. Однако специалисты заметили недостаток: животное может стабилизировать игрушку одной лапой, а для другого действия, например первого шага с лестницы, использовать другую.

Группа исследователей под руководством Марчелло Синискальчи из Университета Бари (Италия) разработала новый диагностический инструмент для оценки моторной латерализации у собак — «Догинбургский опросник» (Doginburgh Inventory). Подробное описание метода опубликовано в журнале Royal Society Open Science.

Как появился «Догинбургский опросник»

За основу был взят «Эдинбургский опросник предпочтения рук», который хорошо зарекомендовал себя в решении подобной проблемы у людей и применяется в психологии с начала 1970-х годов.

В испытаниях, проведенных на 43 здоровых домашних собаках разных пород в возрасте от 1 до 10 лет, использовались четыре задания: тест Kong, добывание лакомства, первый шаг вниз по лестнице из неподвижного положения и шаг с приподнятой платформы.

Полученные результаты позволили рассчитать общий балл, распределив животных по пяти категориям: сильно выраженный левша, слабый левша, амбилатеральность (одинаковое владение обеими лапами), слабый правша и сильно выраженный правша.

«Ключевое преимущество «Догинбургского опросника» заключается в классификации испытуемых на пять различных категорий двигательной латерализации... Такая более точная категоризация позволяет более детально исследовать, как двигательная латерализация модулирует физиологические и когнитивные процессы» — утверждают исследователи.

Зачем это нужно владельцам

Пока «Догинбургский опросник» существует скорее как доказательство научной концепции, однако команда планирует расширить перечень заданий и протестировать больше собак, чтобы сделать метод универсальным и применимым на практике.

Исследования уже связывали латерализацию с различиями в поведении, реакцией на стресс и когнитивных способностях. Эта информация может пригодиться при дрессировке, оценке благополучия и отборе служебных или рабочих собак.