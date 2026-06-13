Как избавиться от борщевика: эффективные методы борьбы с ядовитым сорняком

Летом дачники могут обнаружить на своем участке или рядом с ним крайне агрессивный и опасный сорняк — борщевик Сосновского. Его сок под солнцем превращается в яд, вызывающий тяжелые ожоги у людей и животных, а семена остаются всхожими до 10 лет.

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Избавиться от захватчика непросто, но возможно. Если на участке есть единичные растения, их можно скосить, но наиболее эффективный способ — выкорчевать или подрубить их корни. Для уничтожения зарослей лучше всего работает комплексный подход — сочетание механического удаления и обработки химикатами. При этом важно понимать, что за один сезон полностью убрать вредителя не получится.

О том, как правильно и надолго избавиться от борщевика, рассказала Надежда Лисицина, ведущий руководитель проектов Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. А специалисты Департамента здравоохранения города Москвы объяснили, какие меры предосторожности при борьбе с растением необходимо предпринять.

Что такое борщевик и чем он опасен

Борщевик — род растений семейства зонтичных, объединяющий более 100 видов. В России встречается, по различным оценкам, около 20 из них.

Однако наиболее известен самый опасный и ядовитый вид этого растения — борщевик Сосновского. Сорняк вырастает в высоту до трех — пяти метров.

Внешний вид борщевика:

полый ребристый стебель достигает 10 сантиметров в диаметре и покрыт фиолетовыми пятнами;

огромные резные и рассеченные листья;

соцветия в виде белых зонтиков, в диаметре могут достигать более полуметра.

В середине XX века в СССР растение начали разводить как перспективную кормовую культуру, однако вскоре выяснилось, что оно для этого не подходит. От культуры отказались, но сорняк уже распространился по территории страны.

Обычно борщевик растет на лугах, опушках лесов, берегах водоемов, вдоль дорог и на других открытых пространствах.

Растение способно дать от 20 до 80 тысяч семян, которые очень легко разносятся ветром и сохраняют всхожесть до 7–10 лет.

«Борщевик быстро распространяется, вытесняя местные растения и нарушая экосистему. В Москве он внесен в список инвазивных видов, которые необходимо удалять», — поясняет Надежда Лисицина.

Но особую опасность борщевик представляет для человека. В Департаменте здравоохранения города Москвы пояснили, что сок сорняка содержит фуранокумарины — вещества, которые при попадании на кожу повышают ее чувствительность к ультрафиолету. В результате возникают фотохимические дерматиты, аналогичные термическим ожогам. Как правило, наблюдаются глубокие поражения кожи, требующие медицинского наблюдения. В тяжелых случаях они могут соответствовать ожогу третьей степени.

Опасность представляют все части растения: стебли, листья, влажные волоски на них, а также цветки и даже корни.

Распознать опасные и безопасные виды борщевика трудно. Поэтому лучше считать любое растение, похожее на борщевик, потенциальной угрозой и своевременно его уничтожать, соблюдая меры предосторожности.

Кто должен убирать сорняк с дачного участка

С 1 марта 2026 года борьба с борщевиком — обязанность собственников и арендаторов земли, в том числе и дачных участков (федеральный закон № 294-ФЗ). Раньше от опасных сорняков требовали защищать только сельскохозяйственные земли.

Проверки проводят местные органы власти, Роспотребнадзор и Россельхознадзор. Если на участке обнаружено растение, правообладателю земли выносят предписание, где указаны сроки уничтожения борщевика. Если предписание не исполнено, выписывают штраф.

Когда начинать борьбу с сорняком

Борьба с сорняком займет в среднем два-три теплых сезона, предупреждает Надежда Лисицина. И чем раньше приступить, тем лучше и быстрее будет результат.

«Важно начать искоренять сорняк до начала цветения и, главное, до момента созревания семян. Когда это произойдет, зависит от погоды. Как правило, семена созревают в конце июня — в июле. Если скосить стебли после цветения, семена в срезанных зонтиках могут дозреть и рассыпаться», — объясняет она.

Если вы опоздали и зонтики уже появились, нужно сначала аккуратно их срезать, положить в герметичный пакет и утилизировать с бытовыми отходами. И только потом приступать к удалению оставшейся части.

По словам Надежды Лисициной, наиболее эффективным считается подрубание стебля на глубину 10 сантиметров или комбинированный подход: скашивание сорняка до цветения с дальнейшей химической обработкой отрастающих побегов. Однако в зависимости от ситуации эти методы можно применять и по отдельности.

Как проводить механическую обработку: скашивание и корчевание

Скашивание — самый доступный способ борьбы с борщевиком. Однако специалист предупреждает: однократный покос не убивает борщевик, а лишь ослабляет его. Этот способ подходит, когда нет возможности добраться до корневой системы сорняка, например, если он растет вдоль дороги или в канаве.

Чтобы истощить растение, нужно косить не менее четырех раз за сезон:

первый — в конце мая — начале июня, до цветения;

последующие — через каждые 3–4 недели, когда отрастут новые побеги.

Высота среза — не более 10 сантиметров от земли. Срезать выше бессмысленно: оставшаяся часть быстро восстановится.

Как отмечает Надежда Лисицина, скошенную массу можно использовать для компоста только при отсутствии цветоносов. Если растение уже зацветает, то его ни в коем случае нельзя оставлять на земле. Семена могут дозреть и попасть в почву. Компостировать цветущий борщевик также нельзя: семена не теряют всхожесть.

Утилизировать борщевик можно вместе с бытовым мусором — скошенное растение нужно собрать граблями и уложить в полиэтиленовые мешки.

Скашивание по возможности лучше сочетать с корчеванием (выкапывание растения с корнем на глубину 10–20 сантиметров) или подрубанием корней на глубину 10 сантиметров со всех сторон. Это самые надежные способы уничтожить единичные сорняки.

После того как извлечете растение, засыпьте ямку землей, а выкопанные корни положите в мешки для мусора и утилизируйте как смешанные отходы.

На сильно заросших участках применяют глубокую вспашку на 25–30 сантиметров или же дискование на 15 сантиметров. Это метод поверхностной обработки почвы с помощью специальных дисковых агрегатов, например культиваторов. Вспашка и дискование измельчают корни и частично уничтожают вегетативную массу.

После уничтожения борщевика при помощи вспашки или дискования освободившуюся землю стоит немедленно засеять. Для этого отлично подойдут безопасные для экологии и человека многолетние корневищные травы. Они не дадут пробиться семенам борщевика, которые могут лежать в земле годами.

Какие травы подходят:

овсяница красная;

мятлик луговой;

клевер белый или красный и другие многолетники.

Идеальный вариант — готовая газонная смесь на основе злаковых трав или клевера белого, которые быстро растут.

Как проводить химическую обработку: гербициды

Эффективный способ борьбы с борщевиком — использование гербицидов. Это химические вещества, которые предназначены для уничтожения нежелательной растительности, в частности сорной травы.

Обычно опрыскивание проводят в два этапа:

в конце весны (май), когда растения еще не зацвели, а их высота не превышает 30 сантиметров. Если борщевик уже зацвел, сначала нужно срезать зонтики и скосить стебли. Когда новые побеги достигают высоты 20–30 сантиметров, нужно провести опрыскивание;

в конце лета — в начале осени (август — сентябрь) начинается отток питательных веществ в корни. Процедуру повторяют, если появляются розетки или отрастают стебли после скашивания, при этом их высота не должна превышать 30 сантиметров.

Обработка растений высотой 60 сантиметров и более, а также цветущих сорняков малоэффективна: гербицид слабее проникает в одревесневшие ткани. Полное уничтожение корневой системы требует времени: первые признаки увядания появляются через одну-две недели, окончательная гибель — через три-четыре недели.

Общее правило: опрыскивать нужно в сухую погоду, а раствор наносить обильно, чтобы листья были полностью смочены.

Меры предосторожности при работе с химикатами

При работе с гербицидами будьте внимательны, они токсичны не только для борщевика, но и для человека, животных, полезных насекомых.

Когда стоит обратиться к специалистам

Работы по удалению борщевика можно проводить самостоятельно или привлекать специализированные организации. Привлечение профессионалов оправдано, если площадь заражения превышает один гектар или борщевик растет на сложном рельефе — на склонах, берегах рек, в оврагах. У них есть мощная техника, разрешенные для промышленного применения препараты и опыт расчета их дозировок.

Профилактика повторного появления борщевика

Даже если кажется, что сорняк побежден, терять бдительность не стоит. Борщевик морозо- и жароустойчив, легко переносит как засуху, так и затопление, а его семена годами могут лежать в почве и ждать подходящих для всхода условий.

Чтобы свести к минимуму повторное появление сорняка, необходимо:

осматривать территорию своего участка каждые две-три недели с мая по сентябрь. Обнаружив единичный всход, немедленно выкопайте его или обработайте гербицидом. Профилактический мониторинг следует продолжать минимум пять лет после проведения полного комплекса работ;

контролировать соседние участки. Если борщевик растет за забором — у соседа или на муниципальной земле, — не ждите, пока сорняк появится у вас. Направьте обращение в местную администрацию, Россельхознадзор.

В Департаменте здравоохранения города Москвы напомнили о мерах безопасности при борьбе с борщевиком:

работы лучше всего проводить в безветренный день, в пасмурную погоду либо ранним утром или поздним вечером;

прежде чем приступить к любым работам, наденьте плотный непромокаемый костюм с длинными рукавами и капюшоном, резиновые сапоги и резиновые перчатки. Обязательно используйте защитные очки или маску с прозрачным экраном и респиратор: пыльца и мельчайшие брызги сока вызывают ожоги глаз и отек дыхательных путей;

после работ примите душ с мылом или гелем для душа. Аккуратно снимите защитную одежду, не касаясь открытых участков кожи. Одежду сразу отправьте в стирку, вымойте инструменты, маску, обувь.

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