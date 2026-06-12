Кинолог заявила о риске исчезновения русской псовой борзой

Кинолог Макаренкова заявила о риске исчезновения русской псовой борзой
Русская псовая борзая, которая считается наидревнейшей среди отечественных заводских пород в России, находится под угрозой исчезновения. При этом превращать ее в коммерческую породу нельзя, заявила ТАСС публицист, специалист Российской кинологической федерации по экстерьеру собак Ирина Макаренкова.
"На сегодняшний день в стране зарегистрировано и в целом насчитывается примерно 2-2,5 тыс. собак этой породы. Нельзя сказать, что порода совсем вымирает, но и большим это поголовье назвать нельзя", - пояснила она.
По мнению Макаренковой, "риск исчезновения породы, безусловно, существует".
"Если относиться к породе безответственно или не дай бог повторятся события, подобные революционному периоду, когда отношение к этим собакам резко изменилось, риск может возрасти. Все зависит от нас, от нашего отношения и желания сохранять эту породу", - рассказала кинолог.
При этом, подчеркнула она, делать породу русской псовой борзой исключительно коммерческой тоже нельзя.
"Массовое бесконтрольное разведение может только навредить", - предупредила собеседница агентства.
По ее словам, важно сохранять функционал русской псовой борзой.
"Необходимо поддерживать условия, в которых она останется именно охотничьей собакой. Тогда, я думаю, породу удастся сохранить, и эту красоту мы сможем передать следующим поколениям", - сказала Макаренкова.
Особенности породы
Русская псовая борзая отличается своим красивым экстерьером, умом и преданностью, хорошо обучается, но имеет охотничьи инстинкты. По словам Макаренковой, эта порода остается символом русской аристократии.
"В том виде, в котором мы видим русскую псовую борзую сегодня, порода практически не изменилась. У современных представителей тот же экстерьер, что и у собак царского времени", - рассказала кинолог.
Собака нуждается в постоянных физических нагрузках, при этом она легко живет в городской квартире, ее присутствие может быть практически незаметным из-за покладистого характера.
"Считается, что ей требуется до 15 км активности в день. С ней действительно нужно много гулять. Если человек любит размеренный ритм, природу, охоту и аристократизм в хорошем смысле этого слова, эта порода ему подойдет", - рассказала кинолог.
При этом в домашних условиях собака ведет себя как аристократ - она очень культурная и деликатная.
"В городских условиях собака тоже может жить. В квартире ее действительно почти не видно. Она побегала, поела, легла отдыхать - и ведет себя очень тихо. Она никогда не будет навязчиво требовать еду или внимание. Собака может лишь вежливо посмотреть на хозяина. Русская псовая борзая действительно аристократична во всех смыслах этого слова", - отметила Макаренкова.
В то же время, по ее словам, о потребностях животного забывать нельзя.
"Нужны прогулки, нужны места, где собака сможет побегать и получить необходимую физическую нагрузку. Безответственно держать такую собаку я бы не посоветовала. Для нее бег крайне важен. Если владелец готов выезжать за город, заниматься тренировками - это хороший вариант", - заключила кинолог.