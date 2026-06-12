Эксперт предупредил об опасности кондиционеров для животных

Температура ниже 20 градусов тепла в квартире вследствие работы кондиционера может оказать вред на здоровье питомца. Об этом ТАСС сообщила заведующая Кунцевской государственной ветклиникой ГБУ "Мосветобъединение" Елена Алешина.

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«Кондиционер может как помочь в спасении от жары, так и навредить. Основные правила для безопасного использования в доме, где живут животные: не устанавливать критически низкие температуры, не переохлаждать помещение (летом оптимальная температура в квартире — это плюс 22-23 градуса, ниже 20 тепла градусов температуру устанавливать нельзя), не располагать лежанку животного под струей воздуха из кондиционера, регулярно проводить обслуживание системы и чистить фильтры», — рассказала Алешина.

Собеседница добавила, что вместо кондиционера можно использовать вентилятор, но его также нельзя направлять на те места, где любит отдыхать питомец. Кроме того, снизить температуру в квартире помогают различные увлажнители воздуха.

«Если в доме отсутствует подобная техника, есть и другие способы: например, зашторить плотно окна, развесить влажные полотенца по квартире, расставить побольше емкостей с водой», — подчеркнула Алешина.

Она посоветовала владельцам обращать внимание на перепады температур, поскольку это также может негативно повлиять на здоровье питомца. Не рекомендуется выгуливать животных во время сильной жары, лучше совершать прогулки ранним утром или после захода солнца. Хозяева могут использовать охлаждающие коврики для питомцев, но они имеют непродолжительный эффект.

Соблюдение всех рекомендаций позволит избежать многих проблем воспалительного характера, например, миозитов и заболеваний дыхательной системы, заключила Алешина.

Ранее ТАСС сообщили в Гидрометцентре РФ, что оранжевый уровень погодной опасности продлили на территории Москвы на сутки из-за сильной жары. Понятие "сильная жара" подразумевает, что в период с мая по август значение максимальной температуры воздуха достигает критерия, установленного для конкретной территории, или превышает его. Для Москвы критерий равен плюс 30 градусам, для остальных регионов — плюс 35 градусам.