Почему опытные дачники высаживают помидоры прямо по всходам фацелии
Дачники любят фацелию не просто так. Для помидоров это идеальный предшественник: она заменяет дорогие подкормки, разрыхляет землю и спасает от бесконечной прополки.
Почему именно она?
- Лечит почву. Корни у фацелии мощные — они отлично разбивают даже тяжелый суглинок и насыщают его воздухом, отмечает автор канала «С грядки — к столу».
- Раскисляет грядки. Она сдвигает pH почвы ближе к нейтральному, а томаты это обожают.
- Гонит вредителей. Фитонциды в ее составе жутко не нравятся проволочнику и нематоде. Плюс, она заметно снижает риск подхватить фитофтору.
- Глушит сорняки. Фацелия всходит плотной стеной, так что условной лебеде пробиться сквозь нее нереально.
Когда и как сеять
К севу приступают ранней весной, недели за 4–5 до высадки рассады. Если планируете переносить томаты в теплицу или грунт в середине мая, сейте фацелию в первой половине апреля, как только сойдет снег.
Процесс простейший: слегка пройдитесь по грядке граблями, разбросайте семена вручную и заделайте их на глубину 1–2 см. Земля после таяния снега еще влажная, так что первые всходы проклюнутся уже через неделю.
Лайфхак: сажаем томаты прямо «в сидерат»
Когда зелень вытянется до 10–15 см, пора высаживать рассаду. Перекапывать грядку и губить структуру почвы не нужно.
- Сделайте лунки прямо посреди зеленого ковра на нужном расстоянии друг от друга.
- Корни фацелии внутри самой лунки просто подрежьте совком.
- Посадите куст томата, полейте и засыпьте сухой землей.
Всю остальную зелень вокруг пока оставьте. На первых порах этот живой щит защитит нежные стебли помидоров от обжигающего солнца, холодного ветра и ночных заморозков.
Важно: не упустите момент со скашиванием
Главная ошибка — дать фацелии зацвести на одной грядке с томатами. Ее нужно срезать строго до или в самом начале цветения (примерно на 40-й день от всходов).
Если опоздать, стебли огрубеют и будут перегнивать до осени. Но хуже другое: цветущее растение превратится в мощного конкурента и начнет объедать ваши помидоры, забирая воду и питание.
Просто срежьте зелень плоскорезом под корень и уложите здесь же, на грядке. Получится отличная питательная мульча, которая со временем превратится в гумус.