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Почему опытные дачники высаживают помидоры прямо по всходам фацелии

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Дачники любят фацелию не просто так. Для помидоров это идеальный предшественник: она заменяет дорогие подкормки, разрыхляет землю и спасает от бесконечной прополки.

Почему опытные дачники высаживают помидоры прямо по всходам фацелии
© Global Look Press

Почему именно она?

  • Лечит почву. Корни у фацелии мощные — они отлично разбивают даже тяжелый суглинок и насыщают его воздухом, отмечает автор канала «С грядки — к столу».
  • Раскисляет грядки. Она сдвигает pH почвы ближе к нейтральному, а томаты это обожают.
  • Гонит вредителей. Фитонциды в ее составе жутко не нравятся проволочнику и нематоде. Плюс, она заметно снижает риск подхватить фитофтору.
  • Глушит сорняки. Фацелия всходит плотной стеной, так что условной лебеде пробиться сквозь нее нереально.

Когда и как сеять

К севу приступают ранней весной, недели за 4–5 до высадки рассады. Если планируете переносить томаты в теплицу или грунт в середине мая, сейте фацелию в первой половине апреля, как только сойдет снег.

Процесс простейший: слегка пройдитесь по грядке граблями, разбросайте семена вручную и заделайте их на глубину 1–2 см. Земля после таяния снега еще влажная, так что первые всходы проклюнутся уже через неделю.

Лайфхак: сажаем томаты прямо «в сидерат»

Когда зелень вытянется до 10–15 см, пора высаживать рассаду. Перекапывать грядку и губить структуру почвы не нужно.

  1. Сделайте лунки прямо посреди зеленого ковра на нужном расстоянии друг от друга.
  2. Корни фацелии внутри самой лунки просто подрежьте совком.
  3. Посадите куст томата, полейте и засыпьте сухой землей.

Всю остальную зелень вокруг пока оставьте. На первых порах этот живой щит защитит нежные стебли помидоров от обжигающего солнца, холодного ветра и ночных заморозков.

Важно: не упустите момент со скашиванием

Главная ошибка — дать фацелии зацвести на одной грядке с томатами. Ее нужно срезать строго до или в самом начале цветения (примерно на 40-й день от всходов).

Если опоздать, стебли огрубеют и будут перегнивать до осени. Но хуже другое: цветущее растение превратится в мощного конкурента и начнет объедать ваши помидоры, забирая воду и питание.

Просто срежьте зелень плоскорезом под корень и уложите здесь же, на грядке. Получится отличная питательная мульча, которая со временем превратится в гумус.