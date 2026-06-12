Как обычная соль поможет вернуть кастрюле чистоту, если пригорела каша

Бывает: отвернулся на пару минут, а каша на дне кастрюли уже превратилась в уголь. Первая реакция — залить водой, оставить на сутки, а потом долго и мучительно тереть жесткой губкой. Но вернуть посуде прежний вид можно гораздо быстрее и без лишних усилий.

Главное — сразу оценить, из какого материала сделана кастрюля. От этого зависит выбор средства, отмечает канал «Наш уютный дом».

Способ 1. Для эмали и чугуна — обычная соль

Крупицы соли отлично размягчают пригар и убирают неприятный запах гари.

Если нагар свежий: щедро засыпьте дно солью, залейте теплой водой и оставьте на 15–20 минут. Корка отойдет сама, ее останется просто смахнуть мягкой губкой.

Если случай запущенный: приготовьте крепкий раствор (5–6 столовых ложек соли на литр воды), залейте в кастрюлю и поставьте на огонь. Покипятите на медленном огне 20–30 минут — даже плотная черная корка начнет отслаиваться кусками.

Способ 2. Для нержавеющей стали и алюминия — сода

Важно: соль категорически противопоказана для нержавейки. От нее на металле появляются некрасивые темные пятна и мелкие раковины (коррозия), которые уже ничем не вывести.

Для такой посуды идеальна сода:

Засыпьте дно кастрюли содой (примерно полстакана). Добавьте воды, чтобы получилась густая кашица, и оставьте на полчаса. Если нагар старый, добавьте в кастрюлю воды, всыпьте 2–3 ложки соды и прокипятите раствор минут 15.

Никогда не хватайтесь за металлические щетки, ножи или порошки с крупным абразивом. Они оставляют на покрытии микроцарапины. В следующий раз еда в этих местах будет пригорать еще сильнее, и кастрюлю действительно придется выбросить.

Кастрюля будет сверкать как новая, если знать несколько простых приемов. Причем дорогая химия не нужна, писал ранее «ГлагоL».