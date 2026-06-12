Какие прививки нужно делать питомцам в начале лета

Весной или в начале лета всем питомцам нужно делать минимум по три вакцинации, рассказал «Газете.Ru» кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры эпизоотологии, паразитологии и патологической анатомии Института «Казанская академия ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана» Казанского ГАУ Анатолий Трубкин.

«Для собак базовый набор — бешенство плюс комплексная прививка против чумы плотоядных, парвовирусного энтерита, аденовирусной инфекции (инфекционного гепатита) и парагриппа. К нему в большинстве случаев добавляют лептоспироз — особенно если собака бывает на даче, у водоемов и контактирует с грызунами», — объяснил специалист.

Эти компоненты закрываются отечественными комплексными вакцинами «Мультикан-8», «Астерион DHPPiLR», «Дипентавак», а из вернувшихся импортных — чешским «Биоканом» (Bioveta) и американским «Вангардом» (Zoetis).

«Для кошек основа — панлейкопения, калицивироз и ринотрахеит, по показаниям добавляют хламидиоз. От бешенства прививают всех кошек без исключения, включая домашних, не выходящих на улицу: заражение возможно через контакт в подъезде или на лестничной клетке. Из доступных препаратов — «Мультифел-4», импортные «Биофел» (Bioveta) и «Фелоцел» (Zoetis), от бешенства — «Рабикс» или «Рабифел», — рассказал ветеринар.

Иммунитет после большинства вакцин сохраняется в течение года, поэтому принципиально важна не конкретная дата прививки, а ее регулярность. Весна или начало лето удобны как практический ориентир. За 7–14 дней до вакцинации животному дают антигельминтный препарат, прививают только клинически здорового питомца.