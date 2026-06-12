Кинолог объяснил, как нельзя стричь собаку летом

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявил, что в жару владельцам собак важно защищать лапы и кожу питомца от перегрева, ожогов и прямых солнечных лучей.

© Unsplash

В беседе с «Радио 1» он посоветовал перед прогулкой приложить тыльную сторону ладони к земле: если поверхность слишком горячая и человек не выдерживает пять секунд, прогулку лучше перенести. За 15 минут до выхода, по словам кинолога, на подушечки лап можно нанести специальный защитный воск, а при необходимости использовать летнюю обувь или носочки с подошвой.

Голубев также предупредил, что летом собаку не стоит стричь под ноль. Подшёрсток помогает защищать животное от солнца, поэтому допустима только гигиеническая облегчающая стрижка, если шерсть мешает питомцу или на неё липнет грязь.

«Но лучшей защитой по-прежнему остаются базовые правила: стараться избегать пика солнечной активности, прямых лучей. Допускается корректировать прогулки — переносить их на другое время суток, когда земля уже не так прогрета. И не забывайте о водном балансе: летом собаке нужно много пить», — резюмировал специалист.

Ранее сообщалось, что в Москве ветеринары спасли кошку после падения с 12-го этажа.