Определен портрет типичного «кошатника»

SUPERPET: типичный кошатник в России — женщина 36–52 лет с высшим образованием
В основе образа типичного «кошатника» — женщина 36–52 лет с высшим образованием, работает в сфере финансов и страхования. Об этом «Газете.Ru» рассказали эксперты производителя натуральных рационов SUPERPET, основываясь на исследовании владельцев кошек по всей России.
«Типичный кошатник в России – женщина 36–52 лет с высшим образованием, работает в сфере финансов и страхования. У нее есть семья: муж и ребенок. Увлекается кино, книгами и музеями, обращается к питомцу "киса" и считает его полноценным членом семьи. Она зарабатывает около 80–130 тысяч рублей в месяц, увлекается культурой и искусством. Любит посещать театр, концерты, музеи. Читает книги и много смотрит кино», — рассказали эксперты.
Они также отметили, что у типичной кошатницы одна или несколько кошек.
«Также кошатница увлекается путешествиями, но питомцев предпочитает оставлять дома. С собой в поездки берет только на дачу или природу. Иногда не против заняться спортом или активным отдыхом, но на первом месте — спокойный досуг дома. Кошку чаще называет "киса" или другими ласковыми прозвищами. Иногда обращается к питомцу "мой ребенок/дочка/сын", а в сложные моменты называет кошку "мой тиран"», — объяснили специалисты.
Согласно исследованию SUPERPET, типичная кошатница спит вместе со своим питомцем, если тот захочет и придет к ней.
«Не против угостить кошку со стола, если это безопасный продукт для ее здоровья. Выбирая питание для питомца, смотрит на высокое содержание мяса и натуральные ингредиенты в составе рационов. Именно на него и вкусняшки типичная кошатница тратит больше всего денег, услуги ветеринара стоят на втором месте по расходам на питомца. Считает, что они похожи с кошкой характерами и внешне, и у них равные права в семье. Однако некоторые типичные кошатницы в шутку подчеркнули, что у питомца полная власть, а они лишь "прислуга"», — резюмировали они.