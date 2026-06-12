Определен портрет типичного «кошатника»

В основе образа типичного «кошатника» — женщина 36–52 лет с высшим образованием, работает в сфере финансов и страхования. Об этом «Газете.Ru» рассказали эксперты производителя натуральных рационов SUPERPET, основываясь на исследовании владельцев кошек по всей России.

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«Типичный кошатник в России – женщина 36–52 лет с высшим образованием, работает в сфере финансов и страхования. У нее есть семья: муж и ребенок. Увлекается кино, книгами и музеями, обращается к питомцу "киса" и считает его полноценным членом семьи. Она зарабатывает около 80–130 тысяч рублей в месяц, увлекается культурой и искусством. Любит посещать театр, концерты, музеи. Читает книги и много смотрит кино», — рассказали эксперты.

Они также отметили, что у типичной кошатницы одна или несколько кошек.

«Также кошатница увлекается путешествиями, но питомцев предпочитает оставлять дома. С собой в поездки берет только на дачу или природу. Иногда не против заняться спортом или активным отдыхом, но на первом месте — спокойный досуг дома. Кошку чаще называет "киса" или другими ласковыми прозвищами. Иногда обращается к питомцу "мой ребенок/дочка/сын", а в сложные моменты называет кошку "мой тиран"», — объяснили специалисты.

Согласно исследованию SUPERPET, типичная кошатница спит вместе со своим питомцем, если тот захочет и придет к ней.