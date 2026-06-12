Как добиться дома аромата дорогого отеля

Основатель бренда Бруман: запах дома не должен доминировать над пространством
Создать дома атмосферу дорогого отеля можно не только с помощью интерьера или текстиля, но и с помощью ароматизации пространства. Об этом «Газете.Ru» рассказала основатель бренда интерьерной парфюмерии «Тонка Парфюм» Мира Бруман.
По словам эксперта, многие ошибочно считают, что пространство должно пахнуть как можно сильнее. Однако в luxury-сегменте действует противоположный принцип.
«Почти все премиальные отели пахнут похоже не потому, что используют одинаковые композиции. Они понимают главный принцип: запах не должен доминировать над пространством. Хорошая интерьерная композиция работает как хороший свет — ее замечают не сразу, но без нее атмосфера рассыпается», — объяснила Бруман.
Эксперт отметила, что дорогие пространства редко используют слишком сладкие, тяжелые или навязчивые ароматы.
«Чаще всего выбор делается в пользу чистых мускусов, мягких древесных нот, нероли, чайных аккордов, сухих трав и белых цветов без выраженной сладости. Такие композиции создают ощущение чистоты, порядка и ухоженности», — добавила она.
Бруман подчеркнула, что еще один принцип, который используют отели, — последовательность.
«Гостю не приходится сталкиваться с десятками разных запахов в лобби, номере, коридоре и зоне отдыха. Все они объединены одной ароматической концепцией. У красивого дома всегда есть свой ольфакторный почерк. Даже если ароматы в разных комнатах отличаются, они должны звучать как одна коллекция», — отметила эксперт.
По словам основателя бренда, качественная интерьерная парфюмерия не стремится заполнить помещение целиком.
«Такие композиции становятся частью пространства и ощущаются естественно, не перегружая восприятие. Самый простой способ сделать так, чтобы дома пахло как в дорогом отеле, — выбрать один основной аромат и не смешивать слишком много разных запахов одновременно. Свечи, диффузоры, спреи для текстиля и ароматизированные средства для белья должны дополнять друг друга, а не конкурировать между собой. Именно такая цельность обычно и создает ощущение дорогого пространства», — заключила Бруман.