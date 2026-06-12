Эксперт ответил, как выбрать мягкую мебель

Выбирая мягкую мебель, необходимо отталкиваться не только от эстетики и функционала, но учитывать износостойкость обивочных материалов. Об этом «Газете.Ru» рассказал интерьерный эксперт, руководитель направления мягкой мебели ателье Mr.DOORS Антон Шаталин.

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«Первое, на чем хотелось бы заострить внимание, — это обивочная ткань для будущего изделия. Она должны быть износостойкой, чтобы как можно дольше сохранить презентабельный вид мебели. Говоря о типах ткани, я отмечу, что некоторые виды выглядят более премиально, как велюр, например, но требуют бережной эксплуатации, тогда как рогожка более износостойкая, хотя и может казаться грубой в тактильном отношении. Если в доме есть маленькие дети или хозяева — заводчики домашних питомцев, стоит выбирать в качестве обивочной ткань со специальным уровнем защиты», — рассказал эксперт.

Шаталин заявил, что наполнение мягкой мебели напрямую влияет на удобство в будущем использовании.

«Я рекомендую выбирать пенополиуретан (ППУ) высокой плотности. Он сохранит качественные характеристика надолго. Пружинные блоки стоит брать независимые, поскольку они обеспечивают лучшую поддержку и долговечность. Особенно важно на это обращать внимание, если изделие предполагается использовать для сна. Если говорить о механизмах трансформации, когда речь идет о покупке раскладывающегося дивана, то так называемый "пантограф" — один из самых долговечных вариантов, тогда как "пума" удобнее, но требует качественной фурнитуры. Перед покупкой важно протестировать механизм лично: он должен работать плавно, без усилий и скрипа», — добавил он.

Еще один важный нюанс, по его мнению, — это пропорции и эргономика.