Стало известно, почему нельзя хранить косметику в ванной

Летом косметика нуждается в защите от солнца, однако это не повод хранить средства в ванной. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель группы качества и сертификации AriveMakeup Ксения Тонкова.

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«Ванная комната может казаться удобным местом для хранения косметики, но условия в ней далеки от идеальных. Из-за перепадов температур и влажности средства расслаиваются, изменяется их текстура, а также порой и повреждается сама упаковка. В итоге продукт может портиться быстрее. Попробуйте их хранить в спальне или гардеробной рядом с зеркалом. Главное — выбрать сухое помещение со стабильной температурой и невысокой влажностью», — рассказала эксперт.

Тонкова добавила, что не стоит оставлять косметику и в машине.

«Во время поездок важно не забывать в салоне свою косметичку, даже если за окном всего +25℃. Все дело в том, что температура в машине может достигать +50 ℃, что, конечно, влияет на сохранность самих продуктов. Тональные основы расслаиваются, а кремовые продукты и помады меняют текстуру. Отправляясь с косметикой на дальние расстояния, постарайтесь брать с собой только необходимые средства. А чтобы спрятать продукты подальше от солнца, положите их в небольшую косметичку или сумочку и возьмите с собой», — рекомендовала она.

Специалист призвала следить за изменением запаха и текстуры.

«В жару косметика начинает портиться быстрее, поэтому ей периодически необходима небольшая ревизия. Если при проверке обнаружились средства со странным запахом, измененным цветом или текстурой — ими лучше перестать пользоваться. Но это не повод переживать — освободившееся пространство пригодится для новых продуктов, которые давно хотелось попробовать. Чтобы избежать такой ситуации, храните косметику там, где вероятность попадания прямых солнечных лучей минимальна, например, в ящике тумбочки или закрытом шкафу», — посоветовала руководитель группы качества.

По ее мнению, важно закрывать упаковку сразу после использования.

«Одна из частых ошибок большинства девушек — оставлять открытыми продукты после того, как нанесли их. Чтобы косметические средства продержались как можно дольше, их важно закрывать сразу после использования. Если этого не делать, в них попадает теплый воздух, что постепенно приводит к изменению их текстуры, сокращая срок годности. Чтобы точно не забывать вовремя закрывать средства, можно попробовать следующее правило – во время макияжа не приступать к следующему этапу, пока не проверили, что все средства хорошо закрыты. Со временем это войдет в привычку», — объяснила эксперт.

Тонкова отметила важность хранения косметики в вертикальном положении.

«Способ хранения может влиять на состояние косметики, даже если это не всегда очевидно. Например, туши, жидкие помады и подводки-фломастеры лучше держать вертикально: так снижается риск подтекания, а средство распределяется внутри упаковки более равномерно. Соблюдать такой порядок помогают органайзеры для косметических средств. Благодаря большому количеству отсеков и разным размерам отделений в нем удобно разместить все продукты — и надолго сохранить их первоначальное качество», — рассказала она.

И в заключение специалист добавила, почему не стоит использовать пальцы, если под рукой есть чистая кисть.