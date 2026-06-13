Опасные комнатные растения: что не стоит держать в спальне

Иногда растение выглядит идеально для дома: красивое, яркое, неприхотливое. Но спальня — это место, где такие «идеальные соседи» могут вести себя совсем иначе. Запахи становятся резче, соки — опаснее, а обычный контакт — неприятным сюрпризом, пишет автор канала «ХОЗЯЮШКА».

Диффенбахия сразу цепляет взгляд крупными пестрыми листьями. Но внутри у нее млечный сок, который при повреждении вызывает сильное раздражение кожи и слизистых. В спальне, где легко случайно задеть растение, это лишний риск.

Монстера часто стоит в спальнях ради «джунглей» и уюта. Но в небольшом непроветриваемом помещении ее присутствие может ощущаться утром: тяжесть в голове, вялость, ощущение нехватки воздуха.

Олеандр красив, но его аромат в закрытой комнате может стать слишком навязчивым. Он вызывает головокружение и усталость, а сам сок растения токсичен. Азалия же ценится за пышное цветение, но листья содержат вещества, которые могут вызвать отравление при попадании внутрь. Особенно опасно там, где есть дети или животные.

Молочай прост в уходе, но его белый сок сильно раздражает кожу и слизистые, а при попадании в глаза может быть особенно опасен. Герань кажется безобидной, но ее запах в закрытом пространстве способен стать слишком резким и вызвать головную боль или раздражение у чувствительных людей. Кротон привлекает яркими листьями, но, как и другие растения с млечным соком, может вызывать ожоги и раздражение при контакте.

Многие привычные садовые растения тоже на деле оказываются далеко не безобидными. Например, клещевина, аконит, дельфиниум и безвременник содержат сильные токсины, способные вызвать тяжелые отравления, а иногда и опасные системные реакции при контакте или попадании внутрь, писал «ГлагоL».