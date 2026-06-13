Муравьи в саду: почему они опасны для яблонь и как их убрать

Сад, где зреют яблоки и груши, почти всегда притягивает муравьев. Их ведет сладкий запах плодов, соки, мягкая кора. Сначала это кажется мелочью, но очень быстро превращается в проблему, которую уже нельзя игнорировать, вспоминает автор канала «МедиЛис».

Формально муравьев даже считают полезными насекомыми: они рыхлят почву, убирают остатки других вредителей, возвращают в землю питательные вещества. Но рядом с плодовыми деревьями эта польза быстро теряется. Почва может становиться более кислой, страдают корни, повреждаются бутоны и плоды. Через кору муравьи добираются до древесины, расширяют трещины, не дают ранам заживать. Иногда доходят до того, что устраивают гнездо прямо внутри дерева.

И почти всегда рядом появляется тля. Муравьи ее защищают, переносят и «пасут», потому что получают сладкую падь. Тля при этом высасывает соки из дерева, и урожай слабеет на глазах. Плоды мельчают, деформируются, часть просто засыхает.

Поэтому борьба обычно идет не точечно, а сразу на нескольких уровнях. Муравьям стараются перекрыть путь к дереву: делают водяные преграды, посыпают почву мелом, обматывают ствол фольгой или липкими материалами, используют веревки с вазелином, дегтем или смолой. Иногда просто создают поверхность, по которой им трудно или неприятно двигаться.

Работают и запахи. Рядом с деревьями высаживают мяту, мелиссу, розмарин, укроп, бархатцы. Пучки трав иногда подвешивают прямо на ветки, чтобы сбить муравьиные тропы.

Используют и настои или растворы — чесночные, мыльные, табачные, иногда с добавлением масел или соды. Их задача — не уничтожить все сразу, а сделать дерево непривлекательным.

Если муравьев много, ищут муравейник. Подземное гнездо уничтожают известью, кипятком или перекрывают доступ, чтобы разрушить колонию.

Есть и приманки с борной кислотой. Муравьи уносят их в гнездо, и эффект распространяется на всю колонию, включая матку. Похожим образом работают и промышленные гели и концентраты, которые применяют после цветения и после сбора урожая.

И даже после обработки сад держат в порядке: убирают мусор, рыхлят землю, разрушают тропы, подсыпают золу. Тогда участок становится для муравьев гораздо менее привлекательным, и они постепенно уходят.

Еще один вечный вредитель — тля. Она быстро поражает молодые листья и ослабляет растения. В борьбе с ней помогает не только обработка растений, но и контроль муравьев, а также народные и щадящие методы вроде настоев и ловушек, о писал «ГлагоL».