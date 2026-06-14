Как понять, что в подушке завелись клещи?

Во многих подушках, на которых спят люди, в какой-то момент заводятся пылевые клещи (Dermatophagoides). Эти клещи — существа не самые безобидные.

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Подушка — благоприятное место для жизни пылевых клещей. Каждую ночь человек теряет частички омертвевшей кожи. Ими питаются пылевые клещи.

Клещи размножаются и оставляют после себя фекалии. Живет один клещ около 80 дней и за это время оставляет количество отходов, которое в 200 раз превышает его собственный вес.

Эти отходы содержат пищеварительные энзимы, способствующие разрушению клеток человеческой кожи. Кроме того, отходы жизнедеятельности клещей могут вызывать сильные аллергические реакции у некоторых людей.

Человек просыпается с заложенным носом, сразу начинает чихать, глаза слезятся. Однако симптомы проходят, когда он покидает свою постель. Это вероятный признак того, что в подушке завелись пылевые клещи.

Чтобы избежать этого, специалисты рекомендуют стирать постельное белье не реже одного раза в две недели. Кроме того, нужно не забывать менять подушку.