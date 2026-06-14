Семь неожиданных способов применения кофейной гущи

День кофейных зерен отмечают 14 июня. Выпив утреннюю чашку, не спешите выкидывать остатки — они могут пригодиться в косметике, на кухне, в саду и даже в творчестве. Кофейные зерна, гуща и жмых из кофемашины находят применение в разных сферах. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».

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Неизменным атрибутом утреннего завтрака для многих стала чашка кофе: этот напиток помогает быстро проснуться и ощутить прилив сил после сна. Он славится своим тонизирующим эффектом, стимулирующим работу центральной нервной системы. Однако кофе не ограничивается бодрящим эффектом: в зернах содержится множество полезных веществ. Антиоксиданты в составе защищают организм от болезней сердечно-сосудистой системы и онкологии. Кофеин борется с усталостью, а регулярное употребление напитка снижает риск болезней Альцгеймера и Паркинсона. Кофе поддерживает здоровье печени, улучшает память.

В 2025 году муж подарил мне автоматическую кофемашину, и за это время я успела попробовать множество разных кофейных зерен, хотя раньше я даже не представляла, что между ними есть какие-то различия, — рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» домохозяйка Оксана Лютова. — Теперь мой день неизменно начинается с чашечки свежесваренного кофе с молочной пенкой.

Кстати, полезен не только сам кофейный напиток. Удивительно, но и кофейные зерна, гуща после заваривания и даже жмых из кофемашины находят применение в разных сферах.

Однажды я прочитала, что кофейный жмых, остающийся после приготовления кофе, можно использовать как основу для скраба, — поделилась Оксана Лютова. — Следуя найденному рецепту, я изготовила скраб из жмыха, меда и масла — и осталась очень довольна результатом. С тех пор я делаю скрабы самостоятельно и не покупаю готовые.

Ешь, пей, жуй

Кофейные зерна нашли применение не только в приготовлении кофе, но и в десертах, маринадах, соусах. Их используют даже для приготовления мясных блюд. Делают это для придания глубины вкуса и необычной нотки блюдам. Зерна часто добавляют в выпечку, мороженое, муссы, бисквиты, чизкейки и пудинги. В ход обычно идут именно обжаренные зерна.

Волосы скажут спасибо

Шатенки могут использовать кофейные средства для ухода за волосами: питательные маски, скрабы для кожи головы или отвар в качестве ополаскивателя. Важно, чтобы кофе был без добавок и ароматизаторов. Нанесите теплый кофейный жмых мелкого или среднего помола на корни волос, аккуратно помассируйте. Затем наденьте полиэтиленовую шапочку, обмотайте голову полотенцем и через полчаса смойте теплой водой.

Приятный подарок

Из зерен можно сделать композицию с растениями. Можно создать свечи, открытку с узором, оформить валентинку в форме сердца, собрать топиарий или картину. Если сделать из зерен подставку под горячее, то каждый раз, когда на нее будет ставиться кружка, по комнате будет разноситься аромат кофе.

Ароматный дезодорант

Кофейная гуща обладает свойством эффективно поглощать неприятные запахи. Чтобы сделать простой освежитель воздуха, достаточно поместить высушенную кофейную гущу в тканевый мешочек. Такое средство можно разместить под раковиной, в холодильнике, а также в кухонном или платяном шкафу.

Органическое удобрение

В гуще содержится множество полезных микроэлементов, включая калий и магний. А это благоприятно влияет на морковь и редис: при посадке достаточно смешать семена с кофейной гущей.

Помощник на кухне

Кофейная гуща обладает хорошими абразивными свойствами, поэтому ее можно применять для мытья посуды и сантехники. Нанесите на губку немного мыла или жидкого чистящего средства, затем посыпьте сверху спитым кофе. Так вы легко удалите въевшийся жир и остатки пригоревшей пищи с кастрюль, сковородок, плиты и раковины.

Привычка начинать день с кофе постепенно перерастает в серьезную зависимость, от которой сложно избавиться. Что произойдет с организмом, если полностью отказаться от этого напитка, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.