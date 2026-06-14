Почему не стоит спешить с высадкой рассады в теплицу

Раньше весной хотелось успеть раньше всех. Казалось, чем быстрее рассада окажется в теплице, тем раньше получится урожай. Но практика показала, что спешка в этом вопросе чаще приносит проблемы, чем пользу, уверяет автор канала «Иванова Наука».

Главный ориентир — не календарь, а температура почвы. Если земля еще холодная, томаты начинают синеть и останавливаются в росте. Перцы, огурцы и баклажаны реагируют еще болезненнее: корни работают плохо, растения долго адаптируются и могут начать увядать.

Когда почва прогревается хотя бы до +12 градусов, ситуация меняется. Рассада быстрее приживается, идет в рост без лишнего стресса, а огороднику не приходится постоянно укрывать посадки, следить за каждым похолоданием и искать способы их реанимировать.

Несколько лет назад эксперимент это подтвердил. Часть томатов была высажена в середине апреля, а остальные отправились в теплицу только в мае. Несмотря на все усилия по спасению ранних посадок, именно майские кусты вскоре догнали и перегнали своих «торопливых» соседей. Они сразу попали в комфортные условия и не тратили силы на борьбу с холодом.

После этого вывод казался очевидным: лучше немного подождать и посадить рассаду в теплую землю, чем потом неделями вытаскивать ее из стресса.

Правда, погода иногда вносит свои коррективы. Так произошло в 2025 году. Почва в высоких грядках прогрелась уже к концу апреля, днем воздух в теплице доходил до +25 градусов, и все условия выглядели идеальными. Но затем пришел холодный май с ночными заморозками, а июнь тоже не спешил радовать теплом. В итоге даже высаженная в прогретую землю рассада оказалась на грани.

Именно поэтому опытные дачники смотрят не только на температуру почвы, но и на прогноз погоды. Иногда несколько лишних дней ожидания оказываются полезнее любой спешки.

Слабая рассада редко дает хороший урожай даже при самом тщательном уходе. Опытные дачники советуют уделять внимание правильному поливу, освещению и закаливанию растений, а перед высадкой дождаться теплой почвы и защитить молодые перцы и баклажаны от солнечных ожогов, отмечал «ГлагоL».