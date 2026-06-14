Зола для огурцов и помидоров: как применять, разводить и подкармливать растения

Древесная зола считается одним из самых популярных натуральных удобрений для огурцов и помидоров. Она содержит калий, кальций, фосфор и около тридцати других микроэлементов, которые помогают растениям формировать завязи, укрепляют иммунитет и улучшают вкус плодов. Разбираемся, как правильно использовать золу на грядках, когда вносить подкормки и каких ошибок следует избегать.

Чем полезна древесная зола для огурцов и помидоров

Древесная зола – это природный источник питательных веществ, который остается после сжигания дров, соломы или ботвы. В ее составе отсутствует азот, зато в больших количествах присутствуют калий, кальций и фосфор, а также магний, кремний, железо и другие микроэлементы.

Калий отвечает за формирование завязей и плодоношение. При его нехватке огурцы растут кривыми, а помидоры мельчают и теряют вкус.

Кальций необходим для развития корневой системы и защиты от вершинной гнили томатов – распространенной проблемы, возникающей в жару при недостатке этого элемента.

Фосфор укрепляет растения, помогает им противостоять болезням и перепадам температур.

Кроме того, зола ощелачивает почву, снижая ее кислотность. Это особенно важно для огурцов и помидоров, которые предпочитают нейтральные или слабокислые грунты.

Можно ли подкармливать огурцы и помидоры золой

Да, зола подходит для обеих культур и особенно эффективна в период цветения и плодоношения. Признаки нехватки калия и кальция, которые легко исправить золой:

у огурцов желтеют и засыхают края листьев, плоды искривляются;

у помидоров появляется вершинная гниль – темные вдавленные пятна на верхушке плодов;

замедляется рост, плохо образуются завязи.

Вносить золу можно и в сухом виде, и в виде водных настоев. Жидкие подкормки действуют быстрее, так как питательные вещества сразу поступают к корням.

Когда подкармливать огурцы золой

После высадки рассады. Через 10–14 дней после пересадки, когда растения укоренятся, можно провести первую подкормку. Зола поможет нарастить корневую систему и подготовиться к цветению.

Во время цветения. В этот период огурцы особенно нуждаются в калии. Подкормка золой увеличит количество завязей и предотвратит появление пустоцветов.

В период массового плодоношения. Чтобы продлить плодоношение и улучшить вкус огурцов, золу вносят каждые 10–14 дней.

Всего за сезон можно подкармливать огурцы золой 5–7 раз.

Когда подкармливать помидоры золой

После укоренения рассады. Первую подкормку проводят через две недели после высадки, когда растения тронулись в рост.

Во время образования завязей. Это ключевой момент: калий из золы стимулирует формирование плодов и повышает их сахаристость.

В период налива плодов. Зола улучшает вкус помидоров и помогает им быстрее созревать. Также она служит профилактикой вершинной гнили.

Как развести золу для полива огурцов и помидоров

Классический зольный раствор – самый популярный способ подкормки. Готовится он просто:

Возьмите один стакан (примерно 150–200 г) древесной золы. Залейте 10 литрами воды.

Настаивайте 2–7 дней, периодически помешивая. Чем дольше настаивается раствор, тем больше питательных веществ переходит в воду.

Перед поливом раствор можно процедить, чтобы частицы золы не забили лейку.

Норма расхода: 0,5–1 литр под один куст огурцов или помидоров. Поливать нужно строго под корень, по предварительно увлажненной земле, чтобы не обжечь корни.

Быстрый способ (настой за сутки). Если времени ждать нет, можно залить золу кипятком: один стакан золы на один–два литра кипятка настаивают сутки, затем доводят объем до 10 литров и поливают.

Подкормка золой под корень

Сухое внесение золы тоже эффективно, особенно если нужен пролонгированный эффект.

Нормы внесения:

При посадке в лунку: одна–две столовые ложки золы на растение для томатов, две–три столовые ложки для огурцов.

В междурядья: 100–150 г на квадратный метр.

По влажной почве: рассыпьте золу вокруг растений, слегка заделайте в землю и полейте.

Как часто применять: сухую золу можно вносить раз в две–три недели. Не переусердствуйте – избыток золы защелачивает почву и мешает усвоению других элементов.

Опрыскивание золой по листу

Внекорневая подкормка (опрыскивание) помогает быстро доставить питательные вещества к листьям и стеблям. Кроме того, зольный настой защищает от тли, слизней и мучнистой росы.

Рецепт зольного настоя для опрыскивания:

300 г золы залейте 3–5 литрами кипятка.

Кипятите 15–20 минут (для лучшего извлечения калия).

Остудите, процедите и долейте воды до 10 литров.

Для прилипания добавьте 30–40 г хозяйственного мыла, натертого на терке.

Опрыскивайте растения вечером, в сухую безветренную погоду. Повторяйте через 10–14 дней.

Сколько золы вносить под огурцы и помидоры

При посадке в лунку: огурцы – две–три столовые ложки, томаты – одна–две столовые ложки.

Полив раствором (на куст): 0,5–1 литр для обеих культур.

Сухое внесение (на 1 кв. м): огурцы – 100–150 г, томаты – 50–100 г.

Эти нормы ориентировочны. Если почва бедная, дозировку можно немного увеличить, но не более чем в полтора раза.

Какие растения нельзя подкармливать золой

Зола ощелачивает почву, поэтому она противопоказана растениям, которые предпочитают кислые грунты:

голубика;

рододендроны;

гортензии (голубые и розовые);

вереск;

клюква, брусника;

щавель.

На щелочных почвах эти культуры болеют хлорозом и плохо растут.

С чем нельзя смешивать древесную золу

Зола – щелочь, поэтому при смешивании с некоторыми удобрениями происходят химические реакции, снижающие эффективность подкормки.

Зола и навоз/птичий помет. Азот из органики вступает в реакцию с щелочью, превращаясь в аммиак и улетучиваясь. Пользы от такой смеси не будет.

Зола и мочевина (карбамид). Та же проблема: азот теряется.

Зола и аммиачная селитра. Категорически нельзя смешивать – выделяется аммиак, и удобрение становится бесполезным.

Зола и суперфосфат. При смешивании фосфор переходит в труднодоступную для растений форму. Их вносят раздельно с интервалом в две–три недели.

Зола и известь, доломитовая мука. Зола сама раскисляет почву, дополнительное известкование может сделать землю слишком щелочной.

Лучшее правило: золу вносят отдельно от других удобрений, с интервалом не менее 1–2 недель.

Какие ошибки допускают при использовании золы

Слишком большие дозировки. Избыток золы защелачивает почву, блокирует усвоение железа и вызывает хлороз – пожелтение листьев.

Внесение в щелочную почву. Если у вас чернозем или изначально щелочной грунт (pH выше 7,5), зола может навредить. Перед применением проверьте кислотность почвы.

Использование золы после окрашенной древесины, ДСП, фанеры. Такая зола содержит тяжелые металлы, токсичные смолы и химикаты. Она опасна для растений и человека.

Подкормка по сухой земле. Зола может обжечь корни. Всегда вносите ее после полива или по влажной почве.

Использование вместе с азотными удобрениями. Как уже сказано, азот теряется – толку от такой подкормки не будет.

Какая зола подходит для огорода

Лучшая зола – от сжигания березы, соломы пшеницы и ржи, подсолнечника. В березовой золе много калия и фосфора. Солома и подсолнечник также дают золу, богатую калием.

Зола от плодовых деревьев (яблоня, груша, вишня) тоже хороша, но содержит чуть меньше питательных веществ.

Что нельзя использовать: золу от мусора, ДСП, фанеры, окрашенных досок, журналов и пластика. В ней могут быть тяжелые металлы, формальдегиды и другие токсичные соединения.

Что лучше для огурцов и помидоров: зола или минеральные удобрения

Зола – отличное дополнение к минеральным удобрениям, но не полная замена. Она не содержит азота, поэтому в начале сезона растениям все равно понадобятся азотные подкормки. Однако во второй половине лета, когда азот только вредит, зола становится идеальным удобрением: она дает калий и фосфор, необходимые для созревания плодов, и не вызывает жирования побегов.

Для профилактики вершинной гнили томатов зола – одно из лучших средств наравне с кальциевой селитрой.

Почему желтеют листья у огурцов и поможет ли зола

Пожелтение листьев может быть вызвано разными причинами: нехваткой азота, калия, магния, а также болезнями или вредителями. Если желтеют края листьев (краевой ожог) – это признак калийного голодания, и зола поможет. Если желтеет вся листовая пластина – вероятно, не хватает азота, и нужна другая подкормка. При появлении желтых пятен возможно поражение паутинным клещом или ложной мучнистой росой. В этом случае зола тоже поможет: опрыскивание зольным настоем с мылом действует как фунгицид и инсектицид.

Зола от вершинной гнили томатов

Вершинная гниль возникает из-за нехватки кальция. Зола – доступный источник кальция, поэтому ее регулярное внесение служит хорошей профилактикой. Однако если гниль уже появилась, одной золой не обойтись – потребуются быстродействующие кальциевые подкормки (кальциевая селитра или хелат кальция). Зола хороша именно для предотвращения проблемы.

Можно ли подкармливать помидоры золой во время плодоношения

Да, и это даже необходимо. В период налива плодов помидоры активно потребляют калий. Калий отвечает за сахаристость, аромат и лежкость плодов. Подкормка золой в это время улучшает вкус томатов и помогает им быстрее созревать. Проводите ее раз в 10–14 дней, чередуя корневые поливы и опрыскивания.

Как использовать золу от тли на огурцах

Зольный настой с мылом – эффективное народное средство от тли. Мыло создает пленку, которая фиксирует раствор на листьях, а зола обжигает мелкие вредители и дезинфицирует поврежденные участки.

Рецепт: 300 г золы залейте 10 литрами воды, добавьте 50 г хозяйственного мыла. Настаивайте сутки, затем опрыскивайте пораженные растения. Обработку повторяют через 5–7 дней до исчезновения тли.

Главное о подкормке огурцов и помидоров золой