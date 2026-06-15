В России разработали удобрение для повышения урожайности ячменя

Российские учёные разработали удобрение для повышения урожайности ячменя при засухе Российские учёные разработали удобрение для повышения урожайности ячменя при засухе

Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) представил инновационное решение для повышения всхожести ячменя в условиях недостатка влаги. Разработанное удобрение позволяет растениям более эффективно переносить засушливые периоды и обеспечивает стабильный рост даже при неблагоприятных климатических условиях.

Принцип действия новой разработки

Уникальность предложенного удобрения заключается в его специальной структуре. Комплекс активных компонентов загружен в полимерную матрицу, которая обеспечивает постепенное высвобождение питательных веществ. Такой подход позволяет растениям получать необходимые элементы питания на протяжении длительного времени, а не единовременно, как при применении традиционных удобрений.

Благодаря контролируемому выделению компонентов из полимерной матрицы растения могут более полно усваивать питательные вещества. Это обеспечивает им длительное питание, стабильный рост и развитие в условиях, когда влага в почве ограничена. Такой механизм действия особенно важен для засушливых регионов, где традиционные методы удобрения часто оказываются неэффективными.

Значение для сельского хозяйства

Разработка НГТУ может стать значительным шагом в решении проблемы снижения урожайности зерновых культур в условиях климатических изменений. Ячмень является важной культурой в российском сельском хозяйстве, используется как для пищевых целей, так и для кормления животных.

Применение инновационного удобрения может помочь аграриям повысить надёжность урожаев в регионах, подверженных засухам, и снизить экономические потери, связанные с неблагоприятными погодными условиями. Технология полимерной матрицы для доставки питательных веществ открывает перспективы для применения подобного подхода и к другим сельскохозяйственным культурам.

Разработка российских учёных демонстрирует важность научных исследований в области агротехнологий и поиска инновационных решений для повышения продовольственной безопасности страны.