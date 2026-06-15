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Российские учёные разработали удобрение для повышения урожайности ячменя при засухе

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Российские учёные разработали удобрение для повышения урожайности ячменя при засухе Российские учёные разработали удобрение для повышения урожайности ячменя при засухе

В России разработали удобрение для повышения урожайности ячменя
© РИА Новости

Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) представил инновационное решение для повышения всхожести ячменя в условиях недостатка влаги. Разработанное удобрение позволяет растениям более эффективно переносить засушливые периоды и обеспечивает стабильный рост даже при неблагоприятных климатических условиях.

Принцип действия новой разработки

Уникальность предложенного удобрения заключается в его специальной структуре. Комплекс активных компонентов загружен в полимерную матрицу, которая обеспечивает постепенное высвобождение питательных веществ. Такой подход позволяет растениям получать необходимые элементы питания на протяжении длительного времени, а не единовременно, как при применении традиционных удобрений.

Благодаря контролируемому выделению компонентов из полимерной матрицы растения могут более полно усваивать питательные вещества. Это обеспечивает им длительное питание, стабильный рост и развитие в условиях, когда влага в почве ограничена. Такой механизм действия особенно важен для засушливых регионов, где традиционные методы удобрения часто оказываются неэффективными.

Значение для сельского хозяйства

Разработка НГТУ может стать значительным шагом в решении проблемы снижения урожайности зерновых культур в условиях климатических изменений. Ячмень является важной культурой в российском сельском хозяйстве, используется как для пищевых целей, так и для кормления животных.

Применение инновационного удобрения может помочь аграриям повысить надёжность урожаев в регионах, подверженных засухам, и снизить экономические потери, связанные с неблагоприятными погодными условиями. Технология полимерной матрицы для доставки питательных веществ открывает перспективы для применения подобного подхода и к другим сельскохозяйственным культурам.

Разработка российских учёных демонстрирует важность научных исследований в области агротехнологий и поиска инновационных решений для повышения продовольственной безопасности страны.