Какая команда может спасти жизнь собаке

Кинолог: Команда «Дай» может спасти жизнь собаке с опасным предметом в пасти
Резкое отбирание предмета у собаки может привести к агрессии, поэтому команду «Дай» лучше разучить заранее. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
«Главная ошибка, которую в большинстве случаев совершают люди: начинают активно отбирать предмет, раскрывать пасть, выкрикивать команды. Это работает прямо наоборот: собака будет пытаться еще быстрее разорвать вещь, проглотить украденную еду либо проявлять агрессию, кусаться, защищая ресурс. Проработайте команду заранее, отрепетировав на мягкой игрушке. Собака берет ее в пасть и по команде «Дай» возвращает, за что получает похвалу и лакомство. Предложите собаке самое вкусное лакомство или любимую игрушку. Пока она нюхает и сомневается, забирайте предмет либо давайте лакомство только тогда, когда собака выплевывает вещь», – сказал кинолог.
Он добавил, что существует и более радикальный способ. Его стоит применять только в тех случаях, когда собака серьезно настроена уничтожить смертельно опасный для нее предмет или пищу и есть реальный риск, что животное укусит.
«На улице необходимо с помощью поводка прижать собаку к земле. Рано или поздно ей станет неудобно в таком положении, и она выплюнет предмет. В домашних условиях нужно накинуть на питомца полотенце или плед и также постараться прижать к полу. От неудобной позы и невозможности нормально дышать собака может выплюнуть предмет (не создавайте удушения, плед нужен для дезориентации)», – пояснил Голубев.
Кинолог также предупредил, что если собака все же сжала руку, вырываться нельзя.
«Когда вашим пальцам все-таки грозит опасность, лучший способ – не вырывать руку, а протолкнуть ее вперед, вызвав у животного рвотный рефлекс. Тогда собака отпустит руку. Обязательно продезинфицируйте руку антисептиком. При ранах лучше показаться травматологу. Основное правило – прибегать к радикальным способам в исключительных случаях. Например, собака схватила батарейки, что-то острое, отраву либо нападает. Но и здесь действовать нужно правильно – стараться дезориентировать собаку. В остальных случаях прибегайте к безопасному торгу, а не борьбе», – заключил Голубев.