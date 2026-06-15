Какая команда может спасти жизнь собаке

Резкое отбирание предмета у собаки может привести к агрессии, поэтому команду «Дай» лучше разучить заранее. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Главная ошибка, которую в большинстве случаев совершают люди: начинают активно отбирать предмет, раскрывать пасть, выкрикивать команды. Это работает прямо наоборот: собака будет пытаться еще быстрее разорвать вещь, проглотить украденную еду либо проявлять агрессию, кусаться, защищая ресурс. Проработайте команду заранее, отрепетировав на мягкой игрушке. Собака берет ее в пасть и по команде «Дай» возвращает, за что получает похвалу и лакомство. Предложите собаке самое вкусное лакомство или любимую игрушку. Пока она нюхает и сомневается, забирайте предмет либо давайте лакомство только тогда, когда собака выплевывает вещь», – сказал кинолог.

Он добавил, что существует и более радикальный способ. Его стоит применять только в тех случаях, когда собака серьезно настроена уничтожить смертельно опасный для нее предмет или пищу и есть реальный риск, что животное укусит.

«На улице необходимо с помощью поводка прижать собаку к земле. Рано или поздно ей станет неудобно в таком положении, и она выплюнет предмет. В домашних условиях нужно накинуть на питомца полотенце или плед и также постараться прижать к полу. От неудобной позы и невозможности нормально дышать собака может выплюнуть предмет (не создавайте удушения, плед нужен для дезориентации)», – пояснил Голубев.

Кинолог также предупредил, что если собака все же сжала руку, вырываться нельзя.