Биолог назвал самые опасные сорняки на даче

Наиболее опасными сорняками на даче считаются амброзия, борщевик, а также злостные корневищные захватчики — пырей и сныть. Каждый из них опасен по-своему и требует особого подхода к борьбе. Об этом рассказала в беседе с RT доцент кафедры биоэкологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько.

Как предупредила эксперт, пыльца амброзии — один из самых мощных природных аллергенов.

«Она вызывает поллиноз (сенную лихорадку) с симптомами: слезотечение, чихание, кашель, зуд в горле, отёчность. В тяжёлых случаях может привести к приступам удушья», — добавила она.

Кроме того, как напомнила специалист, это агрессивный сорняк.

«Одно растение способно давать от 30 до 100 тысяч семян за сезон. Семена сохраняют всхожесть в почве до 35—50 лет и могут прорастать с глубины до 10 см», — рассказала Слынько.

Она посоветовала уничтожать молодые растения до цветения с помощью тяпки или лопаты, так как корни уходят глубоко, проводить регулярную прополку и выкапывание корней.

Также, по мнению эксперта, поможет покос до появления бутонов и вытеснение другими растениями.

Ещё биолог рассказала, что серьёзную опасность представляет борщевик, так как его сок под воздействием солнечных лучей вызывает сильные ожоги, а за его распространение на участке предусмотрен штраф, поэтому все работы с ним необходимо проводить только в плотной одежде и перчатках.

«Для борьбы с этим сорняком применяют комплексный подход: молодые растения выкапывают с корнем, а у взрослых до начала цветения обрезают зонтики, чтобы предотвратить созревание и распространение семян», — объяснила специалист.

На больших площадях, например сельскохозяйственных полях, эффективно многократное дискование почвы, истощающее запасы питательных веществ в корнях, порекомендовала она.

«Для локального уничтожения на небольших участках используют мульчирование плотными светонепроницаемыми материалами, лишающими растения доступа к свету», — посоветовала собеседница RT.

После удаления борщевика территорию засевают быстрорастущими многолетними травами, которые создают густой дёрн и подавляют прорастание новых семян, подчеркнула она.

«Важно помнить, что семена борщевика сохраняют всхожесть в почве до 5—7 лет, поэтому для полного искоренения необходим регулярный мониторинг и повторные обработки территории в течение нескольких лет», — заявила Слынько.

Помимо этого, она упомянула такие сорняки как пырей и сныть, которые быстро заполоняют грядки даже после качественной прополки.

«Главная ошибка при их удалении — использование лопаты, поскольку каждый разрезанный ею кусочек корня способен дать начало новому растению, лишь усугубляя проблему. Поэтому для извлечения корневищ следует использовать вилы, аккуратно поддевая и вытягивая их из земли целиком», — порекомендовала специалист.

Отмечается, что для подавления роста этих агрессивных захватчиков применяют мульчирование грядок плотным слоем органики (например, скошенной травы, коры или соломы) или специальным светонепроницаемым укрывным материалом, который блокирует доступ света, необходимого для прорастания.

«Одуванчики имеют длинный стержневой корень и способность к восстановлению из малейшего фрагмента, а пушистые семена-парашюты обеспечивают стремительное завоевание новых территорий», — предупредила специалист.

Простое скашивание лишь на время решает проблему, но не уничтожает растение, так как корень остается в земле и вскоре даёт новые листья, предостерегла биолог.

«Для полного истребления необходимо точечное воздействие: каждый сорняк нужно выкопать с помощью специального корнеудалителя или длинной узкой лопатки, в идеале — после дождя, когда почва рыхлая, чтобы извлечь корень целиком, не повредив его», — заключила она.

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