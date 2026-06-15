Эксперт рассказал, нужно ли согласовывать установку кондиционера

Доцент кафедры отопления и вентиляции Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ) Александр Смыков рассказал в рубрике «Теперь вы знаете», нужно ли согласовывать установку кондиционера. Он объяснил, что всё зависит от типа оборудования. Для мобильного кондиционера никаких разрешений не требуется. А вот установка классической сплит-системы всегда затрагивает фасад дома.

«Фасад — это общее имущество всех собственников. Чтобы повесить на него внешний блок, нужно получить согласие не менее 2/3 жильцов на общем собрании. На практике так почти никто не делает, но юридически этот риск висит над каждым владельцем», — сказал эксперт.

Смыков добавил, что жилищный кодекс един для всей страны, а вот правила благоустройства фасадов устанавливают местные власти, и они кардинально различаются в каждом регионе.