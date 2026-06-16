В России предложили давать отпуск по уходу за больным животным

Российская экологическая партия "Зеленые" предложила Госдуме законодательно закрепить понятие "уход за больным домашним животным" в качестве уважительной причины отсутствия на рабочем месте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе партии.

Соответствующее предложение за подписью сопредседателя партии Александры Кудзаговой направили в адрес председателя Госдумы Вячеслава Володина и в Министерство труда и социальной защиты РФ.

"Мы предлагаем законодательно обязать работодателей предоставлять два дня оплачиваемого отпуска и три дня за свой счет владельцам зарегистрированных домашних животных в случае острого заболевания, подтвержденного ветеринарным врачом", - отметила Кудзагова.

Такая мера, по ее словам, поддержит ответственных владельцев домашних животных, а также будет способствовать добровольной регистрации питомцев.

В партии отметили, что болезнь питомца не отнесена ни к уважительным причинам при оформлении прогула, ни к основаниям для предоставления оплачиваемого или неоплачиваемого отпуска в обязательном порядке, а также не входит в перечень случаев для выдачи листка нетрудоспособности. Вместе с тем ст. 245 УК РФ и ст. 8.1 КоАП РФ предусматривают ответственность за жестокое обращение с животными, включая оставление в опасности.