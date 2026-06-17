Кинолог предупредил о смертельной опасности укуса комара для собаки

Укус комара может привести к серьёзному заболеванию питомца — дирофиляриозу (сердечным червям), рассказал в беседе с RT президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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«Для человека подобная история не опасна: наш организм является тупиком, в котором личинки не могут вырасти во взрослых червей. А вот собаки от такого заболевания могут даже умереть», — поделился он.

По его словам, симптомы в виде кашля, одышки и потери веса обычно не проявляются сразу, а когда появились, то болезнь уже, как правило, несёт серьёзное течение.

«В России ситуация с дирофиляриозом сильно отличается от региона к региону: в южных областях, например, заболевание встречается чаще. Также в особой группе риска животные, которые живут или содержатся на улице», — отметил он.

Основной метод защиты — регулярная комплексная обработка, продолжил кинолог.

«Таблетки или комбинированные капли как основной способ и специальные репелленты как дополнительные меры, например, в сезон активности комаров или когда отправляетесь с собакой в лес. Ошейник тоже может использоваться как дополнительная, но не основная защита», — рассказал он.

Дирофиляриоз поддаётся лечению, но процесс этот долгий и сложный, требующий постоянного контроля ветеринара, подытожил Голубев.

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