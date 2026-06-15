Как спасти урожай после жары и дождей с похолоданием

Жара в Москве, Подмосковье и некоторых других районах сменилась похолоданием, порывистым ветром и проливными дождями. Чтобы спасти урожай в таких условиях, есть несколько способов.

Так, следует укрепить грядки от сильных дождей, которые размывают почву, ломают стебли и провоцируют загнивание корней. Например, установите дуги и натяните на них легкий нетканый материал. Проройте между грядками канавки для отвода воды, чтобы корни не загнивали. Подвяжите высокорослые растения на кольях или шпалерах, чтобы их не прибило дождем и не повалило ветром.

После ливня не следует сразу трогать растения, лучше дождитесь их высыхания, затем осмотрите посадки и дайте доступ кислороду.

Кроме того, следите за болезнями. В сырую погоду повышается риск фитофторы и грибковых заболеваний, поэтому после затяжных дождей надо внимательно следить за состоянием листьев и стеблей, передает "Новый очаг".