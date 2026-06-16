Без лая и испорченной мебели: три спокойные породы собак для ленивых хозяев

Есть собаки, для которых диван – не просто место для отдыха, а настоящая жизненная цель. Они искренне не понимают, зачем носиться за палкой, если можно спокойно устроиться у вас на коленях. Плюс такие питомцы обычно не мучают хозяев громким лаем и не пытаются превратить мебель в щепки. Россиянам раскрыли трех таких кандидатов – они станут классными компаньонами для тех, кто больше всего ценит уют и спокойный отдых.

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Три породы собак для спокойных хозяев:

Английский бульдог – домашний "диванный философ". Не требует долгих прогулок, не склонен носиться по квартире и обычно равнодушен к мебели и обуви.

Минусы: легко набирает вес, плохо переносит жару из-за особенностей дыхания.

Ши-тцу – ласковый компаньон, который любит быть рядом с хозяином. Обычно не портит мебель, дружелюбен, подходит детям и пожилым.

Минусы: требует частого ухода за шерстью, может ревновать и выбирать одного любимого человека.

Басенджи – почти не лает, чистоплотен и не имеет сильного запаха. Но этой породе нужны прогулки и внимание. Без нагрузки пес может начать шкодить.

Как отмечают эксперты, порода не гарантирует идеальный характер. Даже самая спокойная собака нуждается в воспитании, социализации и ежедневных прогулках. Об этом пишет ИА Stavropol.Media.