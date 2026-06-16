Как превратить балкон в любимое место для отдыха, даже когда за окном +30

Открываете дверь на лоджию с мыслью выпить утренний кофе на свежем воздухе, а оттуда пышет жаром как из печки. Типичная для лета история, но только для тех, кто продумал оборудование этой зоны до мелочей.

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Балкон вполне может стать не хранилищем лыж, инвентаря для дачи и макулатуры, а полноценным, прохладным и уютным пространством, где хочется находиться. Даже в самый зной.

Дипломированный дизайнер интерьеров с международной практикой, член экспертного жюри крупных международных конкурсов, Ксения Серебренникова в беседе с WomanHit объяснила, как добиться снижения «градуса» на лоджии без кондиционеров и прочих приборов. Оказывается, многие, оборудуя эту зону, не принимают во внимание один важный фактор.

Локация имеет значение

Благоустройство балкона нужно начинать с похода в магазин за модными жалюзи или лампами для освещения, а с изучения расположения его с точки зрения попадания солнечных лучей. Само собой, сильнее всего не везет в этом плане тем, чья лоджия находится на южной стороне.

К слову о разновидностях балкона

Важно различать понятия «балкона» и «лоджии». Балкон вынесен за пределы дома, это открытое пространство (даже если застеклено), которое сложнее утеплить и защитить от жары. Лоджия же находится внутри контура здания, у нее есть стены с трех сторон. С ней работать чуть проще. Также имеет значение, что находится прямо перед вашим окном: деревья, соседняя постройка или пустое пространство. И, как советует эксперт, стоит хотя бы примерно представлять, что появится там через пару лет.

«За годы практики я неоднократно сталкивалась с этой проблемой в проектах самого разного масштаба — от городских квартир до частных резиденций. И каждый раз убеждалась: дискомфорт на балконе почти никогда не является неизбежным. Это результат проектных решений, принятых без учета микроклимата», — делится она опытом.

5 рабочих способов охлаждения

Итак, сторона — южная, солнце печет, спасаться некуда. Но выход есть. И не один. Их можно применять как по отдельности, так и сочетать для лучшего эффекта.

1. Солнцезащитная пленка на стекло

Если остекление балкона еще можно менять, дизайнер советует начать с этого. Специальная пленка отражает большую часть солнечных лучей, и помещение перестает нагреваться как парник. Это самый эффективный и почти незаметный способ.

2. Внешние жалюзи и маркизы

Если заменить стекло нельзя (например, застройщик запрещает), на помощь приходят внешние системы затемнения.

«Возможно, вы можете сделать маркизы, выдвижные навесы, декоративные экраны. Либо внешние жалюзи, которыми вы управляете, либо текстильные системы затемнения. Они могут быть полупрозрачными либо блэкаут», — рассказывает эксперт.

3. «Правильный» сквозняк

Если вы давно подумываете об установке кондиционера на лоджию, то не забывайте, что есть вариант проще и естественнее. Он не требует расходов на покупку, сложного монтажа и не пожирает электроэнергию.

«При проектировании балкона лучше учитывать, чтобы у вас была возможность устроить сквозняк. Небольшой поток воздуха способен существенно повысить ощущение комфорта в жаркую погоду», — объясняет специалист.

4. Озеленение, которое освежает

А вот это настоящий тренд последних лет. И он не только про красоту.

«Исследования показывают, что есть положительное влияние природных элементов на эмоциональное состояние человека, поэтому биофильный дизайн становится одним из ключевых направлений в проектировании жилой среды», — говорит Ксения.

Растения создают естественную тень, снижают нагрев поверхностей, дают приватность от соседей и просто радуют глаз. Даже на маленьком балконе можно сделать вертикальное озеленение, поставить контейнеры с травами или вьющееся растение. Получится «небольшой городской сад».

«Из моего опыта: клиенты, для которых мы проектировали балконы с вертикальным озеленением, отмечали качественное изменение в сценарии использования пространства. Балкон из места для хранения превращался в пространство, которое используется ежедневно — для утреннего кофе, чтения, работы или просто наблюдения за городом», — делится дизайнер.

5. Атмосфера решает все

Когда с температурой разобрались, начинается самое приятное — создание настроения.

«Не забудьте про свет. Очень приглушенный, теплый, примерно 2200-2500 кельвинов. Натуральные материалы, живые растения. Подумайте об удобной мебели, визуально вам должно быть там комфортно», — перечисляет Ксения.

И добавляет деталь, которую часто забывают. И это розетки. Если вы планируете работать на балконе, заряжать телефон или слушать музыку — все это требует электричества.