Кошки оказались способными повышать стресс у людей

Исследователи доказали неспособность кошек защитить владельцев от сильного эмоционального напряжения, несмотря на то, что взаимодействие с домашними животными приносит радость.

«Исследование просоциального поведения в сравнительном контексте имеет решающее значение для понимания эволюционного происхождения и возникновения просоциальных форм поведения, которые часто считаются уникально человеческими», – объяснили ученые важность исследования, результаты которого представлены в журнале Animal Behaviour.

Ученые Открытого университета в Нидерландах провели исследование с участием владельцев домашних животных, чтобы оценить влияние питомцев на эмоциональное состояние людей в стрессовых ситуациях. Участники эксперимента заполняли анкеты 10 раз в день на протяжении пяти суток, фиксируя свое самочувствие и факты общения с животными.

Выяснилось, что контакт с питомцами вызывает положительные эмоции, но не защищает от негативного воздействия стресса. Объятья с собакой не оказывали существенного влияния, тогда как с кошкой – усиливали негативные эмоции, пишет Daily Mail.

«Положительное влияние общения с домашними животными на благополучие, по-видимому, является подлинным, но этого не происходит, потому что домашние животные помогают людям лучше справляться со стрессом именно в тот момент, когда он возникает», – заявила ведущий автор исследования доктор Майке Янссенс.

По ее словам, взаимодействие с любым из видов животных не выступало буфером негативных эмоций. Возможно, общение с животным дает ощущение товарищества, животные помогают чувствовать себя менее одинокими, что определенно улучшит эмоциональное состояние.

Специалисты отметили, что собаки и кошки по-разному влияют на человека в трудные минуты. Если собаки часто пытаются помочь хозяину, то кошки могут даже усиливать негативные эмоции из-за своего более пассивного поведения.

Дополнительные исследования в венгерском университете имени Этвеша Лоранда показали, что кошки редко помогают людям искать спрятанные предметы, в отличие от собак и маленьких детей.

В ходе исследования ученые наблюдали, как недрессированные домашние собаки, кошки и дети в возрасте 16–24 месяцев реагировали на то, что знакомый человек искал для них спрятанный предмет.

Большинство собак и детей демонстрировали схожие модели поведения: более трех четвертей либо указывали на местонахождение предмета, либо приносили его. Однако кошки гораздо реже оказывали помощь. Они обращали внимание на ситуацию, но редко помогали – за исключением случаев, когда спрятанным предметом было их любимое лакомство или игрушка. Как писала газета ВЗГЛЯД, в Испании кошек привлекли для терапии аутизма и тревожных расстройств. Минздрав Карелии перечислил плюсы и минусы совместного сна с кошками. Юрий Куклачев объяснил любовь одиноких женщин к кошкам.