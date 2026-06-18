В Роспотребнадзоре рассказали, когда купленное растение можно вернуть

Растения входят в перечень товаров, которые не подлежат обмену или возврату. Однако в ряде случаев от них можно отказаться, рассказали в Роспотребнадзоре.

Это можно сделать в момент передачи товара: например, когда покупатель забирает его у продавца, в службе доставке или на пункте выдачи заказов, при условии, что растение больное или у него есть признаки механических повреждений. Также основанием для отказа может быть не предоставленная продавцом информация о растении.

"Однако, если продавец надлежащим образом проинформировал потребителя о правилах содержания, хранения и ухода за растением, а недостатки возникли из-за нарушения потребителем указанных правил, продавец может отказать в возрате", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В ведомстве обратили внимание, что кассовый чек либо иной документ, подтверждающий оплату, должен содержать сведения о видовом названии и количестве приобретенных растений. Если в нем этой информации нет, то покупатель вправе потребовать к обычному кассовому чеку товарный, в котором продавец обязан ее указать.