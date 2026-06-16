Дела в цветнике, которые нельзя откладывать до июля

Большинство декоративных культур именно в июне формируют бутоны, активно наращивают корни и запасают ресурсы для дальнейшего цветения. Всего несколько своевременных работ в это время помогут сохранить здоровье растений и поддерживать декоративность цветника до самой осени. «Рамблер» расскажет, что важно сделать в первую очередь.

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1) Наладить полив

В июне цветы начинают расходовать гораздо больше влаги, чем весной. Формирование бутонов, цветение и активный рост требуют стабильного увлажнения, особенно в жаркую погоду.

Самая распространенная ошибка — частые и поверхностные поливы. В результате них верхний слой почвы остается влажным, а основная часть корней продолжает испытывать дефицит воды. Намного полезнее поливать реже, но обильно, чтобы влага уходила глубже. Делать это лучше утром или вечером.

Особенно чувствительны к пересыханию розы, флоксы, астильбы, дельфиниумы, лилии. Отдельного внимания требуют контейнеры и подвесные кашпо: в них земля высыхает значительно быстрее, чем на клумбе.

2) Проредить однолетники

Если бархатцы, астры, календула, космея или другие однолетники взошли слишком густо, они начинают конкурировать друг с другом за свет и питание. В результате кусты вытягиваются, хуже ветвятся и дают меньше цветков.

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После прореживания растения получают больше света, влаги и питания. Самые сильные сеянцы оставляют на месте, а лишние при желании пересаживают туда, где остались пустые участки. В результате растения быстрее наращивают боковые побеги, выглядят крепче и цветут значительно обильнее.

3) Посеять двулетники

Июнь считается одним из лучших месяцев для посева двулетников. Именно в этом месяце высевают виолу, маргаритку, турецкую гвоздику, незабудку, наперстянку и некоторые сорта мальвы. До осени растения успевают сформировать крепкую розетку листьев и хорошо подготовиться к зиме.

4) Подкормить цветущие растения

В июне многие культуры расходуют максимум ресурсов на бутоны и цветение. Если питания не хватает, цветки мельчают, новых бутонов появляется меньше, а само цветение заканчивается раньше.

В первой половине лета особенно хорошо на подкормки реагируют розы, лилии, клематисы, флоксы, петунии и другие обильно цветущие растения. В этот период им важны фосфор и калий, тогда как избыток азота может привести к активному росту листьев в ущерб цветению.

Удобрения лучше вносить после полива или дождя. На сухой почве риск повреждения корней значительно выше.

5) Удалять увядшие цветки

После увядания растение начинает направлять часть ресурсов на образование семян. Если отцветшие бутоны регулярно удалять, силы будут расходоваться на формирование новых цветков. Особенно заметно это на петуниях, бархатцах, розах, пеларгониях, шалфее и цинниях.

Проверять растения полезно хотя бы раз в несколько дней. Иногда нескольких минут достаточно, чтобы заметно освежить весь цветник.

6) Подвязать высокие растения

После сильного дождя дельфиниумы, мальвы, люпины, гладиолусы и высокорослые флоксы могут потерять форму буквально за одну ночь. Поднимать и подвязывать уже наклонившийся стебель всегда сложнее, чем закрепить его заранее. Поэтому не нужно ждать, пока растения начнут заваливаться.

Пока побеги сохраняют гибкость, подвязка проходит практически без последствий для растения. Если же стебель уже надломился, полностью восстановить его удается далеко не всегда.

Для поддержки можно использовать колышки, металлические держатели или кольцевые опоры. Главное, чтобы крепление не пережимало стебель по мере роста.

7) Следить за болезнями и вредителями

Небольшое пятно на листе, легкий белый налет или несколько колоний тли сначала кажутся мелочью, но через две-три недели ситуация может кардинально измениться. Именно поэтому необходимо регулярно осматривать растения и операттивно устранять вредителей.

Особенно внимательно стоит наблюдать за розами, флоксами, пионами, лилиями и дельфиниумами. Осматривать посадки полезно несколько раз в неделю. Чем раньше замечена проблема, тем проще решить ее без серьезных потерь.

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