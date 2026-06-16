Как почистить утюг в домашних условиях: восемь способов удалить нагар и накипь

Даже самый качественный утюг со временем покрывается нагаром, белым налетом и следами пригоревшей ткани. В результате он начинает хуже скользить по одежде, оставляет пятна и может испортить любимые вещи.

К счастью, вернуть подошве чистоту можно без дорогостоящих средств и обращения в сервисный центр. Рассказываем, какие домашние способы работают, какие подходят только для определенных покрытий и как правильно ухаживать за прибором, чтобы проводить такую чистку как можно реже.

Соль против пригоревшей ткани

Метод подходит для утюгов с металлической подошвой из нержавейки или алюминия. Для керамических и тефлоновых покрытий соль слишком абразивна — оставит царапины. Насыпьте на лист плотной бумаги или тонкое полотенце слой соли толщиной 2-3 мм. Включите прибор на максимум, дождитесь нагрева, отключите от сети. Водите подошвой по соли с нажимом, пока пригоревшие частицы не останутся на бумаге. Повторите 2-3 раза с новой порцией. После остывания протрите подошву влажной тряпкой.

Парафиновая свеча для сильных загрязнений

Старый проверенный способ для металлических подошв. С антипригарным покрытием работает, но требует осторожности. Застелите противень или поднос хлопчатобумажной тряпкой (ненужной простыней или полотенцем). Нагрейте утюг до 110-120 °C, отключите. Положите прибор подошвой вверх на подготовленную поверхность. Потрите платформу парафиновой свечой без красителей и отдушек — воск начнет плавиться и стекать на тряпку, захватывая с собой грязь. Работайте в хорошо проветриваемом помещении, не вдыхайте пары. Застывший парафин счистите деревянной лопаткой, остатки удалите тряпкой.

Уксус — универсальное средство от налета и накипи

Уксус справляется и с наружными загрязнениями, и с внутренними отложениями. Для чистки подошвы смешайте 9-% столовый уксус с водой поровну. Смочите ватный диск или мягкую ткань, протрите холодную поверхность. Если налет застарелый, положите диск на пятно на 10-15 минут, затем сотрите остатки влажной тряпкой.

Для очистки паровых каналов залейте в резервуар смесь из равных частей воды и уксуса. Поставьте утюг вертикально над раковиной или тазом. Включите максимальную температуру и режим подачи пара. Нажимайте на кнопку отпаривания, пока из отверстий не пойдет чистый пар без капель и хлопьев. Затем залейте чистую воду и повторите процедуру, чтобы вымыть остатки кислоты.

Лимонная кислота для внутренних отложений

Растворяет накипь не хуже уксуса, но пахнет слабее. Разведите 1 ст.л. порошка в стакане теплой воды. Залейте в резервуар. Нагрейте прибор, отключите и несколько раз нажмите кнопку подачи пара над раковиной, пока жидкость не выйдет полностью. Промойте систему чистой водой. Остатки на подошве удалите влажной тканью.

Пищевая сода и зубная паста для щадящей очистки

Оба способа безопасны даже для керамических и тефлоновых покрытий. Соду смешайте с небольшим количеством воды до состояния густой кашицы. Нанесите на холодную подошву, оставьте на 5 минут. Аккуратно потрите мягкой зубной щеткой или губкой круговыми движениями. Смойте влажной тряпкой.

Зубную пасту (белую, не гелевую, без абразивных вкраплений) нанесите на холодную подошву на 2-3 минуты. Потрите щеткой, удалите остатки. После чистки пастой может остаться мятный аромат, он исчезнет после первого же глажения.

Ацетон или жидкость для снятия лака от стойкого нагара

Растворяет следы расплавленного пластика и застарелые пригоревшие пятна. Смочите ватный диск ацетоном или жидкостью для снятия лака. Протрите холодную подошву. Если налет не уходит, пропитайте диск и положите на загрязнение, накройте полиэтиленовым пакетом, оставьте на 2-3 часа. Затем удалите остатки влажной тряпкой. Работайте в перчатках и проветриваемом помещении.

Перекись водорода и нашатырный спирт для сложных пятен

Когда уксус и сода не справляются, используйте аптечные средства. Смочите ватный диск 3% перекисью или 10% нашатырём. Интенсивно потрите загрязненное место. Если не оттирается, положите диск на пятно на 10-15 минут. Сотрите остатки тряпкой. Можно смешать перекись и нашатырь в равных долях, тогда действие усилится. Не вдыхайте пары, работайте в проветриваемой комнате, при необходимости наденьте маску.

Парацетамол от плотного черного нагара

Неожиданный, но работающий метод. Разогрейте утюг до максимальной температуры, отключите от сети. Возьмите таблетку парацетамола пинцетом (подойдут даже просроченные). Аккуратно потрите загрязненные участки — таблетка начнет плавиться и превращаться в гель, который растворяет пригар. Дайте прибору остыть, протрите подошву сухой тряпкой. При сильных загрязнениях повторите.

Профилактика: как не доводить утюг до такого состояния

Соблюдайте несколько простых правил, и чистить прибор придется раз в полгода, а не каждую неделю:

Используйте дистиллированную или хорошо фильтрованную воду для отпаривания. Обычная вода из-под крана содержит соли, которые оседают внутри.

После каждого глажения сливайте остатки воды из резервуара. Не оставляйте ее на потом — она испаряется, а минералы остаются.

Гладьте деликатные ткани (синтетику, шелк, шерсть, вязаные вещи) через тонкую хлопковую ткань или специальную насадку — так они не пригорят.

Следите за температурным режимом, указанным на ярлыке одежды. Если сомневаетесь, начните с более низкой температуры.

Не задерживайтесь подошвой на пуговицах, молниях и заклепках — они оставляют царапины.

Храните прибор в вертикальном положении, чтобы вода не застаивалась в каналах.

Если вы заметили легкий белый налет или первые следы пригорания, не ждите, пока они превратятся в плотную корку. Протрите подошву уксусом или перекисью сразу — это займет полминуты и избавит от часовой чистки потом.