Ветеринар предупредил об опасности использования ИИ для лечения животных

Искусственный интеллект не стоит использовать для постановки диагноза и назначения лечения домашним животным, поскольку хозяин и сама нейросеть не способны полно оценить состояние питомца. Таким мнением поделился с ТАСС кандидат медицинских наук, директор и главврач ветеринарной клиники в Екатеринбурге Анатолий Исайкин.

"Конечно, искусственный интеллект может быть подспорьем для врача, которое позволит точнее поставить диагноз. Однако нейросеть не должна заменять ветеринара, ее нельзя использовать для самостоятельного лечения животных. Специалист оценит состояние животного в целом, чего владелец не способен сделать сам в полном объеме. А без этого нельзя и верно задать вопрос нейросети - качество работы искусственного интеллекта в огромной степени зависит от того, как сформулирован запрос", - объяснил он.

По словам эксперта, искусственный интеллект может достаточно грубо ошибаться, а это может стать критичным, когда речь идет о жизни и здоровье питомца.

"Мы проводили эксперимент: загрузили рентгенограммы, чтобы ИИ сделал описание. Нейросеть неправильно локализовала проблему и неверно поставила диагноз", - привел пример Исайкин.

По его мнению, к таким инструментам нужно относиться критически, а без должных знаний грамотно оценить ответ невозможно.