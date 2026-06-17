Кинолог назвал фрукты, которые лучше не давать собакам

Владельцы дач часто стремятся побаловать своих четвероногих друзей свежими угощениями с собственного огорода. Однако не все продукты, которые мы привыкли есть сами, подходят для собак. В беседе с РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев поделился рекомендациями о том, какие ягоды и фрукты можно давать питомцам, а от каких лучше воздержаться.

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Он подчеркнул, что кормление собаки любыми продуктами без разбора может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Некоторые из них могут вызвать отравление, а в худшем случае — даже летальный исход или инвалидность. Кроме того, важно следить за гигиеной и предлагать питомцам только чистые ягоды, фрукты и овощи.

Безопасные ягоды и фрукты

Яблоки и груши

Эти фрукты считаются наиболее безопасными для собак. Кусочки яблока или груши могут стать отличным лакомством, которое хорошо усваивается организмом. Однако важно избегать сердцевины с косточками, так как они могут быть токсичными, а семена яблок содержат цианид.

Малина

Малина также может присутствовать в рационе собаки, но в небольших количествах. Несколько ягод будут вполне достаточны.

Клубника и земляника

Эти ягоды также безопасны для собак, но крупные экземпляры лучше разрезать на более мелкие кусочки, чтобы избежать риска подавиться. Как и с малиной, не стоит давать питомцу слишком много ягод.

Черника и голубика

Эти ягоды полезны для собак и могут способствовать укреплению иммунитета. Если вы собираетесь в лес за черникой, не забудьте взять немного и для своего питомца.

Смородина

Чёрная, красная и белая смородина безопасны для собак, хотя не все питомцы любят их из-за кислого вкуса. Если собака сама съела немного смородины, это не должно вызывать опасений.

Арбуз

Арбуз можно давать собакам, но только предварительно удалив косточки и корку.

Продукты, которые категорически нельзя давать

Вишня, черешня, слива, абрикос и персик

Эти ягоды и фрукты содержат косточки, в которых содержится цианид, что делает их крайне опасными для собак. Даже мякоть этих плодов может вызвать диарею.

Виноград и изюм

Виноград и изюм могут привести к почечной недостаточности у собак.

Цитрусовые

Цитрусовые могут сильно раздражать желудок собак, поэтому их лучше избегать.

Хурма

Хурма также часто вызывает расстройство желудка у собак.

Дополнительные рекомендации

Всегда мойте ягоды и фрукты перед тем, как предлагать их собаке. Даже если питомец обработан от паразитов, это не гарантирует полной безопасности, так как в земле и грязи могут содержаться опасные микроорганизмы и остатки химических веществ.

Начинайте с небольших порций, особенно если собака пробует новый продукт впервые. Индивидуальная реакция организма на тот или иной продукт может быть разной, поэтому важно следить за состоянием питомца.

В жаркую погоду можно заморозить ягоды и фрукты в специальной игрушке-конге. Это не только охладит собаку, но и займет её на длительное время, предотвращая скуку.