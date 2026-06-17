Воск, песок и невесомость: как сохранить летний арбуз до Нового года

Разрезать купленный летом арбуз в разгар зимы – вполне выполнимая задача. Нужно только соблюсти ряд условий. Мы собрали для вас подробную инструкцию по выбору и хранению любимой летней ягоды.

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Как выбрать арбуз для длительного хранения

Подойдёт далеко не любой. Вот обязательные требования:

Арбуз не должен иметь следов ударов, трещин, проколов и подгнивших участков. Иначе сгниёт очень быстро. Должен быть немного недозрелым – звонко отзываться на постукивание по кожуре. Не должен весить больше 6 кг, иначе начнёт гнить из-за собственного веса. Выбирайте поздний сорт, из тех, что вызревают в августе-сентябре – у них самая толстая кожура. Это важно при долгом хранении.

Условия для хранения

Температура от +2 до +5 градусов. Влажность воздуха желательно поддерживать на уровне 70–75%. При таких условиях плод может сохранить вкус и качество до полугода.

Арбузы нельзя хранить рядом с яблоками, помидорами и другими плодами, выделяющими этилен. Этот газ ускоряет созревание и может сделать кожуру арбуза более мягкой и уязвимой.

Арбуз способен впитывать посторонние ароматы, поэтому его лучше держать подальше от сильно пахнущих овощей, солений, бытовой химии и любых продуктов с резким запахом.

Место хранения

Идеальный вариант – погреб. Температура, отсутствие света – всё Только подальше от продуктов, указанных в предыдущем пункте.

В квартире намного сложнее. До включения отопления арбуз можно держать в кладовой, на антресолях, лоджии или застекленном балконе. Но зимой придется следить за температурой особенно внимательно. Во время сильных морозов плод с балкона лучше временно переносить в более безопасное место, иначе он может подмерзнуть.

Способы сохранить арбуз надолго

Подвесить плод

Один из самых удобных вариантов – подвесить плод. Арбуз помещают в авоську, сетчатый мешок или мягкую сетку и закрепляют под потолком в погребе, прохладной кладовой или на утепленном балконе. Так он не соприкасается с твердыми поверхностями и меньше рискует пролежаться с одной стороны. Важно, чтобы сетка не была слишком грубой: жесткие толстые нити могут продавить кожуру. Лучше выбирать мягкий материал, который равномерно удерживает вес.

Хранение в песке или соломе

В деревянный ящик, ведро или большой контейнер насыпают толстый слой сухого песка, укладывают арбуз и слегка присыпают его по бокам. Песок постепенно принимает форму плода и становится естественной амортизирующей подушкой. Ящик нужно поставить в прохладное темное место. Время от времени арбуз желательно аккуратно поворачивать. Схожим образом используют сухую солому.

Хранение в воде

Хороший вариант для квартиры, если вы готовы постоянно следить за температурой воды. Плоды помещают в бочку, ванну или большую емкость с холодной водой так, чтобы они были полностью покрыты. В этом случае арбуз не давит на жесткое основание, а прохлада помогает замедлить порчу. Воду необходимо менять с тем расчётом, чтобы она держала температуру в районе +5 градусов.

В глине или воске

Усовершенствованный вариант подвешивания. Глину разводят водой до густой пластичной массы и наносят на арбуз несколькими слоями, давая каждому немного подсохнуть. Затем плод подвешивают в сетке или тканевом мешке в прохладном помещении. Воск и парафин используют похожим образом: их слегка нагревают и распределяют по кожуре, создавая плотную защитную оболочку. Такая "корочка" помогает снизить испарение влаги и уменьшить риск порчи.