Живая изгородь без ошибок: что посадить у забора

Забор может не только обозначать границы участка, но еще скрывать от чужих взглядов и украшать пространство. Начать в этом вопросе нужно с выбора растений.

Перед посадкой достаточно ответить себе на три вопроса: сколько здесь солнца, из чего сделан забор и сколько места реально есть до границы участка, отмечает канал «Халва Медиа — канал про умный шопинг».

Если задача номер один — закрыться от соседей, лучше смотреть в сторону высоких и плотных растений. Хорошо работают хвойные: туя, ель, можжевельник. Они держат форму круглый год и постепенно создают настоящую зеленую стену. Но ждать моментального результата не стоит — живой забор растет не за сезон.

Тем, кому хочется не только красоты, но и пользы, подойдут плодовые культуры. Смородина, крыжовник и жимолость занимают немного места. Малина и ежевика дают хороший урожай, но любят расширять территорию. Облепиха тоже требует осторожности — со временем может дать поросль далеко от места посадки.

Когда хочется больше цвета, можно собрать композицию из декоративных кустарников. Гортензия дает объем, спирея быстро набирает форму, чубушник добавляет аромат, а барбарис помогает создать плотную посадку. Такие варианты особенно хорошо смотрятся, если забор не нужно полностью закрывать.

Для сетки или легких ограждений часто выбирают лианы. Девичий виноград быстро затягивает поверхность и красиво меняет цвет осенью. Хмель дает быстрый эффект, но способен стать слишком активным соседом. Есть и более декоративные варианты — например, клематисы или глициния.

Есть растения, которые лучше сразу вычеркнуть из списка. Тополь, ива, береза, клен — не лучшие соседи для ограждений и построек из-за мощной корневой системы. Даже сирень со временем может начать активно забирать пространство и питание из почвы.

И еще следует учитывать расстояние до забора. Для кустарников обычно оставляют минимум метр, для деревьев — больше, в зависимости от размера взрослого растения. Это избавляет и от конфликтов с соседями, и от будущих проблем с корнями.

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