Почему куры внезапно перестают нестись: ошибки хозяев

Тот, кто хоть раз держал кур, знает: эта птица только выглядит неприхотливой. На деле мелочей здесь почти нет. Иногда хватает одной ошибки, чтобы сначала исчезли яйца, а потом начались куда более серьезные проблемы. И дело нередко вовсе не в болезнях.

Одна из самых частых причин — неправильная температура и вентиляция. Сквозняк кажется пустяком ровно до того момента, пока птица не начинает слабеть. Открытая дверь ночью, поток воздуха через окно — и организм уже работает на износ. Иммунитет снижается, инфекции цепляются быстрее, отмечает канал GOVP.info.

Зимой опаснее всего сочетание холода, сырости и плохого воздухообмена. Летом другая крайность — перегрев. Если в курятнике становится жарче тридцати градусов, куры перестают нормально есть и пить, становятся вялыми, а яйца исчезают из гнезд. Особенно тяжело приходится в помещениях с пластиковой крышей без изоляции: внутри быстро становится как в теплице. Выручают тень, движение воздуха и постоянный доступ к свежей воде.

Не меньше проблем создает питание. Часто кажется, что достаточно насыпать зерна — и этого хватит. Но птице нужны белок, кальций и витамины. Когда рацион бедный, организм начинает экономить на всем.

Особенно заметно это у несушек: яйца становятся мельче, скорлупа истончается, потом яйценоскость падает вовсе. Объедки со стола тоже не решают вопрос. Рабочая схема проста: зерновая смесь, свежая зелень, белковая добавка и источник кальция — мел или ракушка. Летом хорошо подходят тертая морковь, кабачки и тыква.

Есть еще одна проблема, которую легко пропустить, — паразиты. Внешне птица может долго выглядеть нормально, но постепенно начинает худеть, гребни бледнеют, продуктивность снижается. Ослабленный организм уже хуже справляется с любыми нагрузками.

Поэтому профилактику лучше не откладывать: емкости с золой и песком помогают птице самостоятельно очищать перья, а обработка помещения не дает насекомым размножиться.

И отдельно — свет. Для кур это не мелочь, а часть нормального режима. Им нужно около 14–16 часов освещения в сутки. Когда день становится коротким и дополнительного света нет, ритм сбивается и яйценоскость падает. Зимой вопрос обычно решает обычное досвечивание, писал ранее «ГлагоL».

Ничего сложного в этих правилах нет. Но если выпадает хотя бы один пункт, последствия появляются быстрее, чем многие ожидают. Иногда проблема уже есть — просто пока ее не видно.