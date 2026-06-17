Почему нож не нужно точить каждый раз: способ за минуту

Когда нож начинает плохо резать, первая мысль обычно одна — пора точить. Достать наждак, снять слой металла и снова сделать кромку острой. Но во многих случаях проблема вообще не в том, что нож стерся.

У рабочей кромки есть особенность: со временем она может слегка загибаться. Настолько незаметно, что глазом этого не увидеть. Из-за этого нож начинает не резать, а давить и мять продукты, отмечает канал «Реализатор идей».

И вот тут многие совершают одну и ту же ошибку — начинают стачивать металл заново, хотя иногда достаточно просто вернуть кромку на место. Для этого не нужны сложные устройства и электрические точилки. Подойдет обычный мелкозернистый заточной брусок.

Суть не в том, чтобы снять больше металла, а в том, чтобы работать аккуратно и сохранить угол. Нож прикладывают к бруску под привычным углом заточки и плавным движением проводят лезвием вперед так, будто срезают тонкий слой с поверхности. Без сильного нажима. Несколько проходов — и переход на другую сторону. Потом то же самое повторяют с обратной стороны, сохраняя тот же угол и спокойный темп.

Весь процесс занимает совсем немного времени, потому что задача здесь не сформировать новую кромку, а привести в порядок уже существующую.

Есть один нюанс: такой способ помогает только тогда, когда нож действительно затупился незначительно. Если на кромке появились повреждения или лезвие давно не обслуживали, полноценная заточка все равно понадобится, писал ранее «ГлагоL».