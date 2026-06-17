Как стилизовать кухонный стол

Стилизовать кухонный стол, чтобы достичь стиля Pinterest, можно с помощью трех шагов. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт Fix Price Екатерина Макурина.

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«Одним из главных трендов последних сезонов стала эстетика итальянского лета. Ее легко узнать по обилию натуральных материалов, теплых оттенков и цитрусовых мотивов. Особенно популярны вазы в форме лимонов и апельсинов, блюда с фруктовыми принтами, кувшины с изображением цитрусов. Этот тренд пришел к нам из-за усталости от бежевых и чистых интерьеров, где нет никакой возможности проявить себя. Создать тот самый итальянский декор можно легко и недорого всего за три шага», — рассказала эксперт.

Она также перечислила шаги для создания композиции.

«Создавайте композиции из трех предметов.Такой принцип часто используют декораторы, потому что три объекта воспринимаются глазом более гармонично, чем один или два. Например, рядом можно поставить декор в форме лимона, свечу и небольшое блюдо с настоящими цитрусами. В этом случае ваза станет главным акцентом, свеча добавит высоту, а фрукты сделают композицию более живой», — высказалась Макурина.

По ее мнению, важно создать объем и играть с высотами.

«Плоский стол всегда выдает себя: даже дорогая посуда теряется, если все предметы стоят на одном уровне. Поэтому в хорошей сервировке почти всегда есть ощущение ритма, как в архитектуре или интерьере. Например, низкая фруктовница с цитрусами как база, рядом — высокий стеклянный кувшин с лимонадом или ветками зелени, а третья точка — блюдце с лимонами. Контраст высот делает сервировку живой, именно поэтому рядом с плотной, низкой группой из тарелок и фруктов почти всегда добавляют что-то вертикальное: букет, ветки, бутылку или вазу», — отметила она.

И в заключение специалист рекомендовала не выстраивать декор строго по центру в одну линию.